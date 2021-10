Erstes Spiel mit neuem Trainer

Die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln hoffen, dass sie ihrem neuen Trainer Roland Westers am Sonntag drei Punkte zum Einstand schenken können. Mit dem SC Herford reist allerdings ein angeschlagener Gegner an.

Er darf am Sonntag definitiv nicht auflaufen: Josse Gerick (l.). Nottulns Außenbahnspieler sah in der Vorwoche die Gelb-Rote Karte und ist deswegen gesperrt.

Die turbulente Woche endet für Fußball-Westfalenligist GW Nottuln am Sonntag mit einem Heimspiel. Um 15 Uhr gibt der Tabellen-15. SC Herford seine Visitenkarte im Baumberge-Stadion ab. Es ist gleichzeitig die Premiere von Coach Roland Westers auf der Trainerbank der Grün-Weißen.

„Wir hatten bisher zwei Trainingseinheiten. Es war für mich dabei sehr hilfreich, dass die Spieler auch im Training ihre Rückennummern tragen. Als Mathe-Lehrer kann ich mir Zahlen ganz gut merken“, erklärte Westers lachend, der natürlich noch nicht alle Spieler sicher ansprechen kann. Damit das besser geht, ist ihm Dirk Nottebaum behilflich. Wie berichtet, wird der Teammanager bis auf weiteres erst einmal wieder als Co-Trainer der Ersten einsteigen.

In den ersten beiden Einheiten stand nach dem Pokalspiel am Mittwoch in Stadtlohn vor allem Regeneration auf dem Plan. Auslaufen, lockeres Kicken im Kreis, ein wenig Passspiel. „Schon bei diesen Übungen konnte man sehen, dass die Mannschaft über viel Qualität verfügt“, lobt der neue Coach sein Personal. Am Sonntag wollen die Grün-Weißen diese Qualität gegen Herford wieder auf den Platz bringen.

Wie schon der ehemalige Trainer Yannick Gieseler, warnt auch Westers davor, zum jetzigen Zeitpunkt den Tabellenstand als absolut aussagekräftig zu betrachten. „Herford steht zwar unten drin, doch diese Mannschaft verfügt in der Offensive über eine enorme Qualität.“ Das hat er als Augenzeuge Mitte September gesehen, als der SCH in Mesum mit 3:2 gewann. Aytürk Gecim schoss dabei alle Tore für den Gast. „Der Mann hat vielleicht den härtesten Schuss in Deutschland. Er schießt von überall, gerne auch mal aus 35 Metern.“ Doch auch Yatma Wade sei ein brandgefährlicher Stürmer. Wie kommt dann aber die momentane Platzierung zustande? „Bisher waren sie im Defensivbereich nicht immer sattelfest“, weiß Westers und hofft gleichzeitig, dass sich das am Sonntag nicht ändern wird.

In diesem Zusammenhang denkt der neue Trainer auch über seine eigene Abwehr nach. Max Wenning und Dickens Toka waren in der zurückliegenden Woche im Urlaub und kehren erst 24 Stunden vor dem Anpfiff zurück. Ein Einsatz von Beginn an dürfte damit eher unwahrscheinlich sein. Definitiv fehlen wird Josse Gerick. Er sah vergangenen Sonntag die Ampelkarte und ist gesperrt. Noch keine Alternativen sind Mirko Schinke und Georg Schrader, die sich aber immerhin schon wieder im Aufbautraining befinden.