Kreispokalsieger GW Nottuln trifft in der ersten Runde des Westfalenpokals 2022/23 auf den Ligakonkurrenten Spvgg Erkenschwick. Die Partie findet voraussichtlich eine Woche vor Beginn der Meisterschaft, also am 7. August, statt – in Erkenschwick. Das für diesen Tag vorgesehene letzte Testspiel der Grün-Weißen in Wiemelhausen wird deshalb gecancelt.

„Es hat keiner ,Hurra‘ geschrien . . .“, so Nottulns Trainer Roland Westers über die ersten Reaktionen nach Bekanntgabe der Auslosungsergebnisse am Mittwochabend in Kaiserau. „Man erhofft sich ja entweder ein Auswärtsspiel bei einem Gegner, gegen den man als Favorit in die Partie geht, oder ein Heimspiel gegen einen attraktiven höherklassigen Gegner. Andererseits: Wenn wir in Erkenschwick gewinnen, treten wir in Runde zwei zu Hause wahrscheinlich gegen Regionalligist RW Ahlen an. Falls wir auch diese Partie gewinnen sollten, erwarten wir danach aller Voraussicht nach Preußen Münster.“

Ebenfalls positiv, so der Nottulner Coach: „Mit Erkenschwick haben wir natürlich einen super Gradmesser für die Meisterschaft.“ Ohnehin dürfte es eine Begegnung auf Augenhöhe werden: Die Westfalenliga-Saison 2021/22 schlossen die Grün-Weißen auf Platz fünf ab, die Erkenschwicker auf Rang acht – nur zwei Punkte trennten die beiden Teams nach Spieltag 34.

In der Hinrunde trennten sich die Spielvereinigung und Nottuln mit 1:1. Das Rückspiel gewann die Westers-Elf nach einem Treffer von Semih Daglar in der 75. Minute mit 1:0. Eine Partie, an die sich der Trainer noch bestens erinnern kann: „Da haben wir mit einer Rumpftruppe gespielt, und die Erkenschwicker haben alles verballert, was man nur verballern kann.“