Fahrlässig in den Abstiegskampf

Als Tabellenzwölfter geht A-Ligist Fortuna Schapdetten in die Winterpause. Trainer Christopher Muck spricht im Interview über seine bisherige Saisonbilanz und warum sein Team in der Tabelle weiter oben stehen müsste.

Als Tabellenzwölfter und Fünftletzter geht A-Ligist Fortuna Schapdetten in die Winterpause, punktgleich mit den Teams auf den Plätzen elf, 13 und 14. Fortuna-Trainer Christopher Muck spricht im Interview mit Christian Besse über seine bisherige Saisonbilanz und warum sein Team, das zuletzt gegen die Ligacracks so gut aussah, in der Tabelle weiter oben stehen müsste.

Sind Sie mit dem bisherigen Abschneiden zufrieden?

Muck: Nein. Da war mehr drin. Wir hatten sehr viele knappe Spiele, die wir unglücklich verloren haben. Außerdem glaube ich, dass wir uns manchmal besser hätten vorbereiten können. Zum Beispiel haben wir das Hinrundenspiel bei Wacker Mecklenbeck mit 0:4 verloren, im Rückspiel haben wir gezeigt, dass es anders geht. Auch in Ottmarsbocholt (0:3, d. Red.) und in Hohenholte (0:4) waren wir nicht präsent genug. Bei der SG Selm und im Rückspiel gegen Mecklenbeck, gegen die beiden besten Mannschaften der Liga, hätten wir dann mit nur ein bisschen mehr Glück punkten können. Nach den unnötig vergebenen Punkten in einigen Spielen der Hinrunde müssen wir nun den Abstiegskampf annehmen.

Wie lauten die Bilanzen hinsichtlich Heim- und Auswärtsspielen?

Muck: In den Heimspielen waren wir für mein Gefühl ein bisschen besser. Es macht offenbar schon einen Unterschied aus, ob meine Mannschaft auswärts vor nur wenigen Zuschauern oder zuhause vor vielen Anhängern aus dem eigenen Ort spiel.

Sind Sie mit Defensive und Offensive zufrieden?

Muck: Über die Offensive kann ich mich grundsätzlich nicht beschweren, zumal die Ausfälle von Simon Stüper mit seinem Kreuzbandriss und Mats Lengers natürlich Lücken gerissen haben. Aber in der Defensive haben wir uns eindeutig zu viele leichte Gegentore gefangen.

„ »Unser erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt.« “ Fortuna-Trainer Christopher Muck

Wie haben sich Ihre Neuzugänge integriert?

Muck: Grundsätzlich gut. Nach der Auflösung unserer zweiten Mannschaft haben wir von ihr drei, vier Spieler aufgenommen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob man wie bisher in der Kreisliga C oder nun in der Kreisliga A spielt . . . Auch mit Leo Diem, der ja von den A-Junioren von GW Nottuln gekommen und dessen völlig unnötige Sperre durch seinen Ex-Verein inzwischen abgelaufen ist, bin ich sehr zufrieden. Mit Leo können wir noch jede Menge Freude haben. Juri Heßelmann haben wir aus unserer eigenen A-Jugend hochgezogen. Körperlich ist er natürlich noch nicht so weit wie die älteren Spieler, aber er hat einen sehr großen Ehrgeiz.

Gibt es einen Spieler der bisherigen Saison?

Muck: Da gibt es gleich mehrere . . . Justin Ziepke, Robin Wahlers und Torwart Nils Appelhans waren mit ihrer Konstanz wichtige Stützen. Unser Kapitän Tom Schlichtmann geht immer voran. Zuletzt ist er mit Kniebeschwerden zwar häufig ausgefallen, aber auch dann setzt er sich abseits des Platzes immer sehr für die Mannschaft ein.

Können Sie damit rechnen, dass aktuell noch Langzeitverletzte bei der Wiederaufnahme der Ligaspiele wieder auf dem Platz stehen?

Muck: Simon Stüper kehrt erst im Sommer zurück, Mats Lengers ist dagegen schon wieder in den Kader zurückgekehrt. Patrick Heumann, Chris Bendig und Sven Lengers sollten im Februar ebenfalls wieder mit dabei sein. Luis Schlichtmann hatte in diesem Jahr schon zwei Bänderrisse, ich hoffe aber, dass er nach der Winterpause ebenfalls wieder mitauflaufen kann.

Was geht noch in dieser Saison nach 17 von 30 Spieltagen?

Muck: Unser erstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Aber die Mannschaften sind dicht beisammen, auch ein einstelliger Tabellenplatz ist durchaus nicht unrealistisch.

Wann steigen Sie wieder ins Training ein, wann ist das erste Testspiel? Nehmen Sie an einem Hallenturnier teil?

Muck: Unser erstes Vorbereitungsspiel bestreiten wir am 21. Januar zuhause gegen A-Ligist Borussia Darup aus dem Fußballkreis Ahaus/Coesfeld. Kurz davor haben wir unser erstes Training, der Tag steht aber noch nicht fest. An einem Hallenturnier nehmen wir nicht teil.