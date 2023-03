Favorit GW Nottuln 2 besiegt Appelhülsen

Die Zweitvertretung von GW Nottuln wurde am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht und setzte sich im Ortsderby gegen Arminia Appelhülsen verdient mit 2:0 (1:0) durch.

Appelhülsens Simon Eigen (l.) versucht in dieser Szene, Tom Overmann vom Ball zu trennen.

Dank des Sieges verbesserten sich die Nottulner in der Tabelle der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld auf den sechsten Platz. Aufsteiger Arminia Appelhülsen ist Vorletzter.

„Wir haben verdient verloren“, zeigte sich SVA-Trainer Marcus Thies nach dem Abpfiff als fairer Verlierer. Und auch Nottulns Co-Trainer Sascha Frye fand, dass die Grün-Weißen zurecht drei Punkte einheimsen konnten: „Wir schwammen anfangs der zweiten Hälfte zwar etwas, doch die erste Halbzeit ging eindeutig an uns – nach hinten raus hätte der Sieg außerdem auch noch höher ausfallen können.“

Die Grün-Weißen bestimmten im ersten Durchgang eindeutig das Geschehen auf dem Platz. Immer wieder pressten sie früh und kamen dadurch zu leichten Ballgewinnen. „Wir waren in der ersten Hälfte zu nervös und kamen nicht in die Räume. Außerdem hatten wir viel zu viele leichte Ballverluste“, sagte Thies. Nach einer Viertelstunde bediente Nottulns Aaron Höing seinen Stürmer Lasse Wagner mustergültig, der eiskalt zur Führung traf. Wenig später scheiterte Lucas Rix am glänzend reagierenden SVA-Schlussmann Adam Valentin, den abgewehrten Ball konnte Lasse Wagner nicht unter Kontrolle bringen.

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gäste besser aus der Kabine. Und die Appelhülsener erarbeiteten sich Chancen. Die besten Möglichkeiten vergaben Marvin Gerson und Benett Klein. Auf der anderen Seite zeigte Dennis Paul, was einen abgebrühten Torjäger ausmacht: 20 Minuten nach seiner Einwechslung, schob der Stürmer den Ball nach einem klasse Zuspiel von Wagner ins kurze Eck zum 2:0 (75.).

Mit diesem Treffer war bei der Arminia der Stecker gezogen. Die Gastgeber kamen jetzt noch zu einigen Chancen: Lukas Janning vergab zwei Möglichkeiten. Der stark auftrumpfende Sven Reuter hatte zudem Pech, als er mit einem Schuss nur den den Pfosten traf.