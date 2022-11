Finale ist für GW Nottuln das große Ziel

Zwei Nachwuchsfußballmannschaften von GW Nottuln stehen am Mittwoch (2. November) im Halbfinale des Kreispokals. Nachdem in der Vorwoche die U 17 der Grün-Weißen bereits vorlegen konnten, wollen die U 19 und U 15 jetzt auch ins Endspiel ihrer Altersklasse.

Heimrecht genießen dabei Nottulns U 19-Junioren, die um 19 Uhr den Klassenkonkurrenten Spielvereinigung Vreden empfangen. „Das ist ein extrem spielstarker Gegner“, rechnet GWN-Trainer Darius Schwering mit einer großen Offensivpower der Gäste. Diese bewiesen sie auch am letzten Spieltag beim 3:0-Auswärtssieg gegen Westfalia Kinderhaus. Doch auch den Grün-Weißen gelang die Generalprobe mit einem 2:1-Erfolg. Personell kann der Gast, der in der Meisterschaft nur knapp gegen GWN mit 0:1 verlor, aus den Vollen schöpfen. Die Grün-Weißen hingegen müssen auf mindestens sieben Spieler verzichten. „Wir sind allerdings taktisch deutlich flexibler geworden“, hofft Darius Schwering, dass das Spiel vor eigenem Publikum besondere Energie entfachen wird.

Ganz nach dem alten Theatermotto, dass nach einer misslungenen Generalprobe eine gute Vorstellung folgt, gehen Nottulns U 15-Junioren ihr Halbfinale an. Nottulns Trainer Robert Schwering war mit dem Auftritt seiner Schützlinge in Greven (1:2) überhaupt nicht zufrieden. Mit der Nachwuchsvertretung des SuS Stadtlohn wartet am Mittwoch ein harter Brocken auf den GWN-Nachwuchs. Der Anpfiff in Stadtlohn ertönt um 18.30 Uhr. Der SuS ist Ligakonkurrent der Grün-Weißen und führt ungeschlagen die Tabelle der Landesliga an. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, erinnert Nottulns Coach Robert Schwering an die knappe 0:1-Niederlage im Saisoneröffnungsspiel gegen Stadtlohn. Er erwartet eine umkämpfte Partie. „Wir werden alles reinhauen“, hofft der Coach dieses Mal auf das bessere Ende für sein Team.