Flaches Spitzenspiel zwischen Gievenbeck und GW Nottuln

Die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln gehen als Tabellendritter in die Winterpause. Der bisherige Zweite und der gastgebende 1. FC Gievenbeck trennten sich am Samstagnachmittag torlos, sodass der Delbrücker SC mit einem 3:0 gegen Erkenschwick an den Münsteranern wie auch Grün-Weiß vorbeiziehen konnte.

Die Partie in Gievenbeck wurde auf dem schwer bespielbaren Rasenplatz ausgetragen, wohl weil – so die Vermutung von Gästetrainer Roland Westers – sich die personell angeschlagenen Hausherren sich so bessere Chancen ausrechneten als auf dem Kunstgeläuf. Am Ende stand ein 0:0, das Westers zufolge durchaus gerecht war: Die erste Halbzeit gehörte dem FC, die zweite Nottuln.

Chancen waren jedoch Mangelware. Die größten für die Gastgeber hatte der Spitzenreiter der Liga-Torjägerliste, Christian Keil. Beide Male profitierte der Gievenbecker Knipser von Fehlern im Aufbauspiel der Gäste, konnte die Einladungen jedoch nicht nutzen (15./28.).

Nach dem Seitenwechsel hatten die Münsteraner ihr weniges Pulver verschossen. Die Zuschauer bekamen aufgrund fehlender Strafraumszenen magere Fußballkost zu sehen, bis zum Ende der Partie nun die Grün-Weißen gefährlich vor das Tor von FC-Keeper Nico Eschhaus kamen. Und sie konnten jubeln: Einen Freistoß des erst kurz zuvor eingewechselten Hesker konnte Eschhaus nur abklatschen, und Max Wenning netzte ein – 1:0 (73.). Dann aber doch nicht: Der Schiedsrichter erkannte auf Abseits, alles wieder auf Null. Sieben Minuten später scheiterte Christian Messing am Gievenbecker Keeper, ebenso wie weitere fünf Minuten darauf Fabian Schöne.

Kurz darauf pfiff der Unparteiische ab. Mit dem Ergebnis konnten beide Teams zufrieden sein – die personaldezimierten Gastgeber wie auch die Nottulner nach einer schwierigen Partie auf ungeliebtem Rasenplatz.

„Das war eine ordentliche Leistung meiner Mannschaft, spielerisch war heute nicht viel möglich“, bilanzierte Nottulns Trainer Roland Westers.

Die Westfalenliga macht nun Pause, aber nicht lange. Für die Nottulner geht es bereits am 6. Februar weiter, mit dem Heimspiel gegen den Tabellenzwölften Preußen Espelkamp.

GWN: Hunnewinkel – Böckmann, Kreuz, Wenning, Schultewolter – Gerick (76. Leifken), Klaus (70. Hesker), Messing, Feldkamp, Daglar – Schöne.