Fortuna Schapdetten: Barfuß oder Lackschuh

Platz vier – das ist ein Rang, mit dem Trainer Muck und die Fußballer von Fortuna Schapdetten nach der Hinserie sehr zufrieden sind. Was auffällt: Unentschieden finden sich nicht in der Statistik – die Schwarz-Weißen sind offenbar Remis-Verächter.

„Barfuß oder Lackschuh, alles oder nichts . . .“, sang einst der legendäre Entertainer Harald Juhnke über sein eigenes Leben. Den Schuh, ob nun Lack oder nicht, könnten sich aber auch die Kicker von Fortuna Schapdetten anziehen. 14 Spiele hat die Elf von Christopher Muck in der Kreisliga A 3 Münster absolviert – acht Siege, sechs Niederlagen. Unentschieden scheinen nicht das Ding der Nottulner zu sein. Drei Punkte oder keine, „alles oder nichts . . .“

„Das ist schon ein bisschen Zufall“, schmunzelt Fortuna-Trainer Muck, angesprochen auf die remisfreie Statistik. Dann fällt ihm aber auch gleich die Heimpartie am vierten Spieltag gegen die DJK Mauritz ein. Mit 0:1 und 1:2 lag Schapdetten zurück, ehe Michael Schlichtmann in der 72. Minute den erneuten Ausgleich erzielte. Wenn sich seine Mannen nun „hintenreingestellt hätten“, wäre der eine Punkt wohl sicher gewesen, erinnert sich der Coach im WN-Gespräch. Stattdessen gab seine Truppe weiter Gas. Was nicht zwangsläufig gut gehen muss, wie jeder weiß, der sich an das WM-Finale 1986 erinnert. Es ging nicht gut, Schapdetten verlor doch noch wie weiland Deutschland gegen Argentinien.

Für die Fortuna war das doppelt bitter, denn es war die erste Niederlage nach drei Siegen zum Saisonstart, die Schapdetten an die Tabellenspitze gebracht hatten, punktgleich mit dem Ersten SW Havixbeck. Doch schon am nächsten Spieltag renkte die Muck-Elf die Sache wieder ein – mit einem 5:2-Sieg ausgerechnet in Havixbeck.

„ »Die Jungs waren im Sommer nach dem zweiten Corona-Lockdown alle wieder heiß auf Fußball.« “ Christopher Muck

„Die Jungs waren im Sommer nach dem zweiten Corona-Lockdown alle wieder heiß auf Fußball“, erklärt der Coach den sehr guten Saisonstart. „Die Vorbereitung war sehr gut, die Jungs alle körperlich topfit.“

Groß klagen über viele Verletzte oder sonstige Ausfälle können die Fortunen bis heute nicht. Was man auch daran sieht, dass der gelernte Innenverteidiger Christopher Muck, eigentlich Spielertrainer der Schwarz-Weißen, bis heute nicht ein einziges Mal selbst auflaufen musste.

Personell läuft es bis heute gut bei der Fortuna. „Ich habe bis zu 18 Mann beim Training“, freut sich der Coach. Auch die Atmosphäre, nicht ganz unwichtig bei einem Mannschaftssport wie Fußball, stimme: „Das Team hat einen sehr guten Zusammenhalt, die Spieler unternehmen auch privat viel zusammen. Da ist keiner, der ausschert . . .“

Dennoch war die Hinrunde auch für Fortuna Schapdetten nicht immer ein Zuckerschlecken. „Im November hatten wir eine kleine Durststrecke“, erinnert sich Muck. Sein Team kassierte drei Niederlagen am Stück bei Altenberge 2 (0:2), in Hohenholte (2:3) und gegen Roxel 2 (2:4). Erst ein 3:1 in Nienberge brachte die Schwarz-Weißen wieder in die Spur. Die Tabellenspitze war in weite Ferne gerückt.

Unter dem Strich steht die Fortuna als Tabellenvierter dennoch sehr gut da. „Das ist einer der höchsten Plätze, auf denen wir in Schapdetten je gestanden haben“, freut sich Christopher Muck. Ganz wichtig seien die beiden letzten Siege vor der Winterpause gewesen, der in Nienberge und der gegen Schlusslicht Saxonia Münster (ebenfalls 3:1).

Acht Punkte trennen die Fortuna in der kleinen 13er-Liga vom Abstiegs-Relegationsplatz, den aktuell Eintracht Münster hält. Mit einem Sieg gleich im ersten Spiel nach der Winterpause am 6. März kann Schapdetten das Polster weiter ausbauen. Dann gastiert die Eintracht am Detterbach.

Am kommenden Dienstag beginnt die Fortuna mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Fest terminiert sind aktuell zwei Testspiele. Am 6. Februar (Sonntag) reisen die Schapdettener zum Bezirksligisten DJK/VfL Billerbeck, 14 Tage später zum A-Ligisten SV Herbern 2.