Fortuna Schapdetten empfängt FC Münster

Drei Tage nach dem 1:1 (1:1) im Nachholspiel gegen Eintracht Münster empfängt A-Ligist Fortuna Schapdetten den nächsten Gegner aus der Domstadt am Detterbach. Anstoß gegen den FC Münster ist am Sonntag um 15 Uhr. Beim Spiel am Donnerstag saßen Fortuna und Eintracht quasi im gleichen Boot: „Beide Mannschaften haben im Grunde gegen das Wetter gekämpft“, so Matthias Stüper, Co-Trainer der Schapdettener. Der Wind schlug den Gastgebern schon in der zweiten Minute ins Kontor: „Der Ball wurde länger und länger“ (Stüper) und senkte sich dann hinter Keeper Lukas König ins Tor. Kurz vor der Pause erzielte Lars Bunge den Ausgleich (45.), und in der 80. Minute scheiterte Simon Stüper an Eintracht-Schlussmann Kai Knop.