Fortuna Schapdetten geht auf dem Zahnfleisch

Die Personalmisere ist nicht aufzufangen. „Wir gehen aktuell auf dem Zahnfleisch“, erklärte Schapdettens Trainer Christopher Muck. Und deshalb unterlag die Fortuna auf eigenem Platz gegen den SC Nienberge mit 1:4 (0:3). Obwohl der erste Durchgang ausgeglichen begann, führten die Gäste nach 45 Minuten bereits mit 3:0. Nach einer Ecke (18.), einer Flanke (31.) und einem individuellen Fehler in der Defensive (40.) schlugen die Nienberger zu. „Die zweite Halbzeit startete dann optimal für uns“, schöpfte der SVF-Coach nach dem schnellen Anschlusstreffer neue Hoffnung. Johannes Aldenhövel traf bereits in der 46. Minute zum 1:3 in den Winkel. Weitere gefährliche Chancen blieben jedoch aus. Der SCN hingegen erhöhte noch auf 4:1 (90.) und nahm die drei Punkte verdientermaßen mit nach Hause. „Wir konnten von der Bank nichts bringen. Ich selbst musste im Sturm ran. Wir müssen das Spiel schnell abhaken und hoffen, dass am Freitag wieder mehr Leute zur Verfügung stehen“, sagte Muck, der mit seinem Team im vorgezogenen Meisterschaftsspiel bereits an diesem Tag beim SV Herbern 2 antritt.