Fortuna Schapdetten gewinnt klar gegen 05er

Was die tatsächliche Wertigkeit des 3:0 (1:0)-Sieges über den FC Münster 05 betrifft, da hat Schapdettens Trainer Christopher Muck berechtigte Zweifel. Denn der Gast aus der Domstadt stellte sich am Sonntag mit arg reduziertem Personal und wohl auch ohne Stammkeeper vor. Dass aber dieser Fortuna-Erfolg am Ende ein verdienter war, daran wollte Muck wirklich nicht rütteln. Und dass beide Teams nun in der A-Liga die Plätze getauscht haben, ist ebenfalls Fakt.

„Vor der Pause habe ich eine schwache A-Liga-Partie gesehen, in der beide Mannschaften eigentlich kein Tor verdient gehabt hätten.“ Doch Fortune Simon Stüper sah das anders als sein Trainer. Einen langen Abwehrschlag erlief er, setzte sich durch und verwertete etwas glücklich zur Pausenführung. Dass die Münsteraner im Gegenzug den Ausgleich auf dem Fuß hatten, wollte Muck nicht verschweigen. „Aber da hat uns Lukas König mit einer super Parade die Führung gerettet.“

Im zweiten Abschnitt wurde alles viel besser, zumindest aus Sicht der Gastgeber. Man ließ den Ball schneller laufen, war aktiver und sicherer im Passspiel, bekam Chancen und stand hinten gut. Stüper hieß nach 72 Minuten erneut der Torschütze, dem Kapitän Tom Schlichtmann in der Schlussminute den dritten Treffer zum 3:0-Erfolg folgen ließ.

Trainer Muck registrierte zufrieden, dass der Gast nach der Pause keine großen Chancen mehr herausspielen konnte. Und er betonte, dass der Erfolg in dieser Höhe verdient sei. Aber er verwies eben auch darauf, dass man im Hinspiel gegen eine personell erheblich stärkere 05-Truppe gespielt habe.