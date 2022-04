Fortuna Schapdetten holt Punkt beim Spitzenreiter

Als klarer Außenseiter reiste die Fortuna aus Schapdetten zur Reserve von Westfalia Kinderhaus. Mit einem Punkt im Gepäck und mächtig guter Laune ging es für das Team von Co-Trainer Matthias Stüper wieder nach Hause. Beim souveränen Tabellenführer erkämpften sich die Schapdettener ein 3:3 (1:1). Vor allem die Schlussphase hatte es dabei in sich. Nachdem Chris Bendig (18.) und Lars Bunge (49.) zum 1:0 und 2:1 getroffen hatten, glich Kinderhaus in der 80. Minute erneut aus. Nur zehn Minuten später drehte die Westfalia das Spiel – 3:2 (90.). Doch die Partie war noch nicht gelaufen. Erneut Bendig sorgte in der Nachspielzeit für das vielumjubelte 3:3 (91.). „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen. Die Jungs waren stehend k.o.“, so ein gut gelaunter Stüper.