Fortuna Schapdetten macht Primus das Siegen schwer

Eine Niederlage gegen den souveränen Tabellenführer. Erwartbar. Nur eine 0:1-Pleite. Respekt! Allein: Mit solchen Glückwünschen konnte Christopher Muck nach dem vorgezogenen Meisterschaftsspiel gegen Wacker Mecklenbeck nichts anfangen. „Wir hätten diese Partie sogar gewinnen können. Einen Punkt hätten wir auf alle Fälle verdient gehabt“, sagte der Spielertrainer von Fortuna Schapdetten.

Wie schon bei der unglücklichen 1:3-Niederlage vor fünf Tagen beim Tabellenzweiten SG Selm, machte die Fortuna auch gegen den Titelanwärter Nummer eins ein glänzendes Spiel. „Natürlich hatte Mecklenbeck viel mehr Spielanteile. Wir aber haben sehr gut verschoben und ihnen das Kombinieren schwer gemacht. Auf unserem Ascheplatz hatte Wacker ohnehin Probleme, das normalerweise hohe Pass-Tempo hinzubekommen“, so Muck. Während der Gast in Hälfte eins nur eine Großchance verzeichnete und in dieser Szene neben das Tor schoss, hätten Gerrit Bendig und Lars Bunge für die Fortuna treffen können. Doch kein Spieler durfte sich feiern lassen, sodass es mit dem 0:0 zum Pausentee ging.

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. In der 52. Minute sah Schapdettens Manuel Heumann dann allerdings nach einem Foul die Rote Karte. „Über diese Karte ärgert sich Manu selbst am meisten. Er war in dieser Aktion einfach übermotiviert, die Karte kann man geben“, berichtete der SVF-Spielertrainer.

Im Anschluss mussten die Fortunen noch mehr Laufarbeit verrichten, um die Löcher zu stopfen. Das gelang bis zur 74. Minute, in der Felix Krasenbrink zum 1:0 für Mecklenbeck traf. Doch die Gäste spielten die in Unterzahl agierende Fortuna auch in der Schlussphase keineswegs an die Wand. Im Gegenteil: Johannes Aldenhövel und der eingewechselte Dominik Ahlers hätten noch für ein Happy End für den Außenseiter sorgen können. Indes: Glücksgöttin Fortuna trug am Donnerstag ein Wacker-Trikot.