Fortuna Schapdetten siegt verdient beim SV Herbern 2

„Wir haben Stimmung gemacht und uns gegenseitig angefeuert. Das war der Grundstein für den Sieg.“ Mit 2:1 (1:0) schlug der Tabellenzwölfte die besser postierten Gastgeber, die er von Beginn an zustellte. „Wir wollten jeden Ball gewinnen und sind verdient in Führung gegangen“, so Muck. In der 33. Minute war es Patrick Heumann, der zum 1:0 traf. „In der Halbzeitpause haben wir dann gesagt, dass wir die ersten 20 Minuten Gas geben müssen, weil Herbern kommen wird.“ Und seine Jungs taten, was der Trainer sagte: Das 2:0 (47.) durch Lars Bunge sorgte umgehend für mehr Ruhe im Spiel. Lediglich der Gegentreffer kurz vor Schluss (90.+2) ärgerte Muck. „Am Ende sind aber nur die drei Punkte wichtig“, merkte er mit dem Wissen an, dass Herbern in der 67. Minute einen Elfmeter verschossen hatte. „Ich weiß nicht, wie wir bei einem Tor reagiert hätten.“