Fortuna Schapdetten spielt, Hohenholte nicht

Fortuna Schapdetten tritt am Donnerstag (14. April) beim 1. FC Gievenbeck 2 an. Die Partie von Ligakonkurrent GS Hohenholte beim SC Nienberge wurde kurzfristig verschoben.

Auch in der Kreisliga A 3 Münster sind heute Abend Nachholspiele angesetzt. Eines von ihnen findet mit Beteiligung einer Mannschaft aus den Baumbergen statt. Fortuna Schapdetten tritt um 19.30 Uhr bei der Reserve des 1. FC Gievenbeck an. Aktuell hat die Fortuna fünf Punkte mehr auf dem Konto als der FCG. Aber, so Schapdettens Coach Christopher Muck: „Gievenbeck hat bis jetzt eine sehr gute Rückrunde gespielt. Wobei ich natürlich nicht weiß, wie oft das Team Unterstützung aus der ersten Mannschaft bekommen hat.“ Die Partie von Ligakonkurrent GS Hohenholte beim SC Nienberge wurde kurzfristig um eine Woche verschoben. Jetzt ist sie für den 21. April (Donnerstag) angesetzt.