Fortuna Schapdetten tritt bei DJK Mauritz an

Am 14. Dezember stand A-Ligist Fortuna Schapdetten gegen Saxonia Münster auf dem Feld. Die Partie endete 3:1 und war das bislang letzte Pflichtspiel der Fortunen. Nach Ende der Winterpause am 6. März wurden Woche für Woche alle Schapdettener Partien abgesagt – Corona im eigenen Team oder beim Gegner.

Am heutigen Donnerstag (24. März) soll es endlich was werden. Um 19.30 Uhr laufen die Mannen von Christopher Muck bei der DJK SV Mauritz auf. Dass sie wegen fehlender Spielpraxis (zuletzt maß sich die Fortuna am 20. Februar im Test bei Herbern 2 mit einer anderen Mannschaft) Probleme haben könnte, glaubt Trainer Muck nicht unbedingt: „Das wird sich zeigen. Aber zum Glück trainieren wir wieder mit voller Kapelle.“ Das Thema Corona ist, Stand Mittwoch, erst einmal Vergangenheit, der letzte positiv Getestete soll am Donnerstag aus der Quarantäne kommen.

Der Tabellenvierte Schapdetten und der Sechste Mauritz haben beide 24 Punkte auf dem Konto, allerdings hat die Fortuna zwei Spiele weniger absolviert als die Münsteraner. Das Hinspiel auf eigenem Platz verlor die Muck-Elf nach dem entscheidenden Gegentor in der 88. Minute mit 2:3. „Das war unsere erste Saisonniederlage“, erinnert sich der Trainer. „Von daher haben wir noch eine Rechnung offen. Ich denke, meine Jungs werden heiß sein.“

Die Schapdettener werden voraussichtlich mit fast vollem Kader zur DJK reisen. Definitiv fehlen wird ausgerechnet der Ex-Mauritzer Gerrit Bendig. Er ist privat verhindert.