Fortuna Schapdetten verliert bei DJK Mauritz

Fortuna Schapdetten hat am Sonntag einmal mehr spielfrei. Die Partie beim FC Gievenbeck 2 fällt wegen Corona bei den Gastgebern aus. Das Nachholspiel bei der DJK Mauritz haben die Fortunen mit 1:3 (1:1) verloren. Die Niederlage sei aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewesen, so Gästetrainer Christopher Muck. Dabei war Schapdetten besser ins Spiel gekommen. Simon Stüper traf früh, doch der Schiri gab das Tor wegen angeblichen Handspiels nicht (8.). Fünf Minuten später netzte Stüper erneut ein, diesmal zählte das 0:1. Kurz vor der Pause glich Wenzel Voß aus (44.), in der Schlussphase der Partie brachte Jure Soce die DJK mit zwei Treffern auf die Siegerstraße (78./90.). Zwei Minuten vor dem 1:3 aus Gästesicht musste Fortune Justin Ziepke vorzeitig vom Platz. Nach einem Foul in der ersten Halbzeit hatte er bereits Gelb gesehen und bekam nun, nachdem er seinen Gegenspieler am Trikot am Trikot festgehalten hatte, die Ampelkarte.