Fortuna will sich wieder von besserer Seite zeigen

Lutz Kröger steht dem SV Bösensell gegen die Hiltruper Reserve am Sonntag nicht zur Verfügung.

Der SV Bösensell, SW Havixbeck und Fortuna Schapdetten treten an diesem Sonntag auf eigenen Plätzen an. GS Hohenholte muss nach dem Nachholspiel in Nienberge ein zweites Mal in Folge auswärts ran.

Bezirksliga-Absteiger SV Bösensell ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die Saison gestartet. Der TuS Hiltrup 2, der am Sonntag um 15 Uhr am Helmerbach aufläuft, eher weniger: Nach den Partien gegen Aufsteiger Amelsbüren (1:4) und bei GW Albersloh (2:3) stehen die Gäste aus dem münsterischen Süden noch ohne Punkte da.

„Die Hiltruper kennen wir noch nicht richtig“, sagt Bernd Westbeld, gemeinsam mit Christian Hester Trainer des SVB. „Aber, Favoritenrolle hin oder her: „Zuhause haben wir immer den Anspruch, einen Dreier zu holen. Zumal wir uns auf unser Publikum immer verlassen können.“

Verzichten muss das Bösenseller Trainerduo auf die angeschlagenen Robin Voßkühler, Patrick Sutholt, Nico Kleine und Timo Schröder. Lutz Kröger ist privat verhindert.

SWH will „Saisonstart vergolden“

Mit je einem Sieg und einem Unentschieden sind SW Havixbeck und GW Albersloh in die Saison gestartet. GWA hat 1:1 in Bösensell gespielt und zuhause den TuS Hiltrup 2 mit 3:2 besiegt. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt SWH die Grün-Weißen.

„Albersloh hat wie wir viele junge und einige ältere Spieler, auch da sind wir also auf Augenhöhe“, sagt Havixbecks Trainer Markus Lindner. „Nichtsdestotrotz wollen wir unseren Saisonstart mit einem Dreier vergolden, zumal wir vor eigenem Publikum spielen.“

Am Donnerstag seien 20 Mann beim Training gewesen. „Das war ganz schön“, sagt der SWH-Coach. So viele werden es am Sonntag jedoch nicht sein. Auf 15 Spieler kann Lindner gegen Grün-Weiß zurückgreifen. Kapitän Jakob Temme ist wieder mit dabei. Fehlen werden unter anderem die Urlauber Julius Mersmann und Raphael Neitler.

„Es ist wichtig, dass wir nun den ersten Dreier holen“, sagt Christopher Muck, Trainer von Fortuna Schapdetten. Immerhin hat seine Elf schon einen Zähler aus dem Remis gegen Selm auf dem Konto – anders als der BSV Roxel 2, der am Sonntag um 15 Uhr am Detterbach antritt. Beim TuS Ascheberg verloren die Roxeler mit 4:5, dahim gegen den SV Rinkerode mit 1:2.

„Roxel 2 musste sich nach der vergangenen Saison wohl wieder neu formieren“, sagt Muck. „Die Mannschaft hat viele A-Junioren im Kader, was ja nichts Schlechtes ist, und ist technisch gut.“

Viel mehr Augenmerk richtet der Fortunen-Coach aber auf sein eigenes Team nach dem schlechten Auftritt bei Wacker Mecklenbeck: „Ich hoffe, dass wir am Sonntag die Zweikämpfe besser annehmen, die Kommunikation besser ist und wir eine geschlossenere Mannschaftsleistung zeigen.“

Fraglich bei den Gastgebern sind die Einsätze von Johannes Aldenhövel, Marvin Linke, Gerrit Bendig und Mats Lengers. Die vier Spieler sind angeschlagen.

GSH will bei Saxonia endlich ersten Sieg

Zwei Spiele, zwei Unentschieden: GS Hohenholte hat noch keine Niederlage kassiert, wartet aber auch immer noch auf den ersten Sieg. Vor der Partie beim TuS Saxonia Münster, Anpfiff am Sonntag schon um 13 Uhr, ist GSH-Trainer Lukman Atalan zuversichtlich: „Wir nehmen die Favoritenrolle an, und wir wollen das Spiel gewinnen.“

Gegen die Saxonen spricht, dass sie die ersten beiden Ligaspiele verloren haben – mit 1:3 bei der Herberner U 23 und daheim mit 0:4 gegen Bösensell. Für die Saxonen spricht, dass sie am Donnerstag im Kreispokal mit 1:0 beim ambitionierten B-Ligisten SV Südkirchen gewonnen haben. „Das hat ihnen wahrscheinlich viel Selbstvertrauen gegeben“, so Atalan.

Die Personalsituation bei den Hohenholtern ist nicht unbedingt besser geworden. Der verletzte Paul Bay fällt aus, ebenso wie Dennis Bussmann (gelb-rot-gesperrt) und Stephan Waltring (Urlaub). Ebenfalls fehlen weiterhin die Nolte-Brüder Nick und Tobias, Bendik Fechner, Frederik Luke und Lutz Marquardt.