Frauen suchen Verstärkungen

Wollen ihren Spaß am Basketball mit weiteren Frauen teilen: Die sieben Korbjägerinnen von GW Nottuln.

Man benötigt keine teure Ausrüstung, kommt ganz schön außer Atem, kann mit Freundinnen zusammenkommen und spielt hauptsächlich in der Halle. Das alles sorgt dafür, dass Basketball auch beim weiblichen Geschlecht gerade in der kälteren Jahreszeit sehr beliebt ist. Bei Grün-Weiß Nottuln gibt es eine Frauenmannschaft, die sich regelmäßig mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr in der Mehrzweckhalle des Gymnasiums trifft.

Es gibt nur ein Problem. „Wir sind nur noch sieben Frauen und würden uns daher riesig über Verstärkungen freuen“, erklärt Spielerin Astrid Schöneberg. Die Mannschaft nehme nicht an einer Meisterschaft teil, sondern spiele nur aus Spaß an der Freud. Die Frauen sind zwischen 35 und 50 Jahre alt und suchen Mitspielerinnen, die nicht über große Vorerfahrungen verfügen müssen. Alle weiteren Fragen beantwortet Astrid Schöneberg unter der Rufnummer 0175 - 6151749.