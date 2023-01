Frauen von GW Nottuln feiern Sieg des Willens

An Marina Rotermund (r.) kommt so leicht keiner vorbei: Nottulns Routinier gab auch im Kreisderby gegen Coesfeld keinen Ball verloren.

Zweites Spiel mit dem neuen Trainer, zweiter Sieg. Die Handballerinnen von GW Nottuln setzten sich am Sonntag im Kreisderby knapp mit 22:21 (10:11) gegen die DJK Eintracht Coesfeld-VBRS 2 durch. Dank der nächsten beiden Punkte haben die Damen aus dem Stiftsdorf nun Kontakt zu den Mittelfeldplätzen der Münsterlandliga.

„Unter dem Strich gehen wir als verdienter Sieger vom Platz, wobei wir spielerisch nicht besser waren als der Gegner. Wir haben allerdings aufopferungsvoll gekämpft, es war ein Sieg des Willens“, sagte Nottulns Coach Benedikt Hofbauer, der vor einer Woche noch nach dem Heimsieg erklärt hatte, dass man mit einem Erfolg über Coesfeld nun die zwei Punkte aus dem Recke-Spiel vergolden könnte.

In der ersten Halbzeit wogte das Spiel hin und her. Zuerst setzte sich der Gast mit einem Tor ab, dann war Grün-Weiß eine Zeit lang mit einem Tor vorne. Nach 16 Minuten führte Coesfeld erstmals mit zwei Toren (8:6). Die Nottulnerinnen ließen aber nicht abreißen, sodass es mit einer 11:10-Führung für die Gäste in die Kabinen ging.

Auch nach dem Wiederanpfiff gelang es in der umkämpften Partie keiner Mannschaft, sich abzusetzen. Mal war Coesfeld mit zwei Toren vorne - etwa beim 12:10 nach 31 Minuten – dann Nottuln (bei 17:15 nach 44 Minuten). „Wir hatten in der gesamten Begegnung Probleme mit den guten Tempogegenstößen der Gegnerinnen, Christel Daldrup traf immer wieder. Zudem machte Coesfelds Torhüterin Jule Mensing eine ganz starke Partie“, sagte Hofbauer.

So fiel die Entscheidung, wie so oft im Handball, erst in der Schlussphase. Nach 57 Minuten hatte Marina Rotermund die Chance, ihre Farben mit einem verwandelten Siebenmeter in Führung zu bringen, doch Jule Mensing wehrte den Ball ab. Hofbauer nahm ein Time-out. Danach eroberten die Grün-Weißen in der Abwehr den Ball und gingen durch Anna Koch nach 58:42 Minuten mit 22:21 in Führung. In den letzten Sekunden war die Abwehr hellwach und ließ keinen scharfen Wurf der Coesfelderinnen mehr zu. Abpfiff! Danach kannte der Jubel im grün-weißen Lager keine Grenzen.

Tore: Marina Rotermund (7/6), Kim Frie (4), Leandra Rohkemper (3), Lea Kullmann (2), Maxima Faltmann (2), Sabrina Welp (1), Sabrina Uhlig (1/1), Anna Koch (1) und Meike Eckhardt (1).