Frauen von GW Nottuln unterliegen Ibbenbüren

Das Freundschaftsspiel am Samstag zwischen den Landesliga-Damen von GW Nottuln und Westfalenligist Arminia Ibbenbüren ging für die Gastgeberinnen zwar mit 1:3 (1:1) verloren, aber gewonnen haben sie trotzdem ein wenig. Da Arminen-Coach Frank Schlichter mit einem dezimierten Kader und gänzlich ohne Torfrau anreiste, half GWN-Trainerin Anna Donner kurzerhand mit Keeperin Verena Loenser aus. Donner konnte nämlich mit insgesamt drei Torfrauen aus dem Vollen schöpfen. „Das ist eine Win-Win-Situation, so kommen alle zum Einsatz“, schmunzelte sie.

In der 22. Minute erzielte die Ibbenbürenerin Ina Kölker das 0:1, 17 Minuten später Sandra Schäfer den Ausgleich. In der zweiten Hälfte fanden die Nottulnerinnen nicht mehr in das für sie relativ neue 4-4-2 zurück, Laufwege stimmten nicht mehr. Daraus entstanden die zwei Tore der Gäste, beide aus Abstimmungsfehlern der Gastgeberinnen: Ein Elfmeter in der 63. Minute, den Leonie Seeliger verwandelte und ein weiteres Tor in der 67. Minute durch Jana Gilhaus.

„Ich möchte mich eigentlich nur an die erste Halbzeit erinnern, da waren wir sehr stark“, so Donner.