Frauen von SW Havixbeck belegen Platz zwei

Heinz Steens strahlte am Samstagabend über das ganze Gesicht. Der Trainer der Handballerinnen von SW Havixbeck war nämlich mächtig stolz auf seine Mannschaft, die zuvor beim eigenen Turnier den zweiten Platz hinter dem Landesligisten BSV Roxel belegt hatte.

„Unser zweiter Platz ist absolut verdient, denn unsere Abwehrarbeit war heute hervorragend. Die Damen haben in ihrem Wohnzimmer klasse Spiele gezeigt. Die vielen Zuschauer haben sie natürlich zusätzlich angespornt“, erklärte Steens, der gemeinsam mit seinem Co-Trainer Christian Kösters die Truppe hervorragend eingestellt hatte.

Erstmals stand auch Marie Normann bei einem Seniorenwettbewerb zwischen den Pfosten. „Sie ist Torhüterin unserer A-Jugend und ein großes Talent. Sie hat ihre Sache prima gemacht“, lobte Steens.

Ins Turnier starteten die Schwarz-Weißen allerdings mit einer klaren 2:10-Niederlage gegen den BSV Roxel. „In diesem Spiel waren wir noch nicht richtig wach. Leichte Ballverluste hat unser Gegner, der ja in der Landesliga spielt, eiskalt mit Tempogegenstößen ausgenutzt“, erzählte der Havixbecker Übungsleiter.

Im zweiten Spiel wurde es deutlich besser. Dank einer klasse Abwehrarbeit und tollen Paraden von Schlussfrau Alina Beckhaus wurde der SuS Neuenkirchen mit 11:8 geschlagen. Im Anschluss setzten sich die Havixbeckerinnen auch noch gegen den ASV Hamm (8:7) und Borussia Darup 2 (9:8) durch. Zum Abschluss gab es gegen Borussias Erstvertretung noch ein 8:8-Unentschieden.

Im Gesamtklassement holten die Schwarz-Weißen daher mit 7:3 Punkten hinter dem souveränen Turniersieger BSV Roxel (10:0 Punkte) Silber. Rang drei ging an den ASV Hamm (6:4). Auf den Plätzten folgten Darup 1 (5:5), Neuenkirchen (2:8) und Darup 2 (0:10).

„Die gute Platzierung freut mich für die Mannschaft, denn die Spielerinnen sind sehr trainingsfleißig. Bei jeder Einheit kommen zwischen 12 und 15 Damen in die Halle“, so Steens, der das gute Klima in der Truppe lobt: „Sie spielen wirklich für- und miteinander.“

Nun hoffen die Havixbeckerinnen, den Auftrieb in die nächsten Meisterschaftsspiele mitnehmen zu können. Nächsten Sonntag in Hörstel geht es in der Münsterlandklasse wieder um Punkte.