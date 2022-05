Fünf Medaillen für Fortuna Schapdetten

Bei den in Bocholt ausgetragenen Bezirksmeisterschaften Münsterland zeigten die Bogensportler vom SV Fortuna Schapdetten sehr gute Leistungen.

Allen voran Jana Exner, die sich mit 558 von 720 möglichen Ringen den Titel der Bezirksmeisterin sicherte.

Anke Rüschhoff-Nadermann misslang die Titelverteidigung bei den Damen Masters. Pamela Halling vom BSC Ibbenbüren erzielte 573 Ringe und gewann Gold. Das ist ein beachtlicher Erfolg, denn Halling ist seit einigen Wochen auf den Rollstuhl angewiesen. Im Bogensport ist das ein Nachteil, denn es fehlt der Schützin viel Körperkontrolle.

Die Mannschaft der Recurve Masters, zu der Holger Nauendorff sowie Anke und Peter Rüschhoff-Nadermann zählen, gewann Silber. Mit 1678 Ringen unterlagen die Fortunen nur knapp der Gold-Mannschaft des BSC Mettingen mit 1694 Ringen.

Zwei Mal Bronze erzielten Peter Brüggemann und Heinz Jacobi bei den Blankbogen Herren und Senioren.

Fünf Podiumsplätze für Fortuna Schapdetten gab es im Bogensport noch nicht und gibt kräftig Rückenwind für die Landesmeisterschaften Mitte Juli in Dortmund. Allerdings ist ein Podiumsplatz noch kein Garant für einen Startplatz in Dortmund, schreibt der Verein in einer Presseinformation. Anhand der Ergebnisse aller Bezirke werden die Qualifikationszahlen ermittelt und den Teilnehmern anschließend erst mitgeteilt.