Für Nottuln entscheidet sich in Verl die Richtung

Der am Sonntag anstehende 20. Spieltag in der Fußball-Westfalenliga könnte für GW Nottuln ein interessanter werden. „Es ist in jedem Fall ein richtungsweisender Spieltag. Danach wissen wir, wo die Reise in den kommenden Wochen hingeht“, sagt GWN-Trainer Roland Westers.

Die Ansetzung sorgt dafür, dass der Tabellenfünfte aus den Baumbergen (29 Punkte) um 15 Uhr beim Dritten SC Verl 2 (31) antritt. Ursprünglich sollte der Vierte Lüner SV (30) Spitzenreiter Spvgg. Erkenschwick (43) empfangen. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes wurde die Partie am Freitag jedoch abgesagt. Mit einem Dreier kann sich GWN damit in der Tabelle auf Rang drei verbessern.

Den Gastgeber bezeichnete Nottulns Coach in der Vergangenheit allerdings als echtes Brett, da die Reserve des Drittligisten für Westers die spielstärkste Mannschaft der Liga ist. „Um gegen sie zu bestehen, muss man ihnen die Lust am Spielen nehmen“, sagt Nottulns Fußballlehrer und denkt dabei gerne an den ersten Vergleich zurück, in dem das den Grün-Weißen glänzend gelang: Nach einer bärenstarken Vorstellung gegen den Ball setzten sich die Nottulner mit 4:2 im Baumberge-Stadion durch. Damals traf für die Verler Koray Dag zum zwischenzeitlichen 2:3. Der Stürmer wird in der Torjägerliste mit zwölf Saisontoren noch auf dem dritten Platz vor Nottulns Semih Daglar (elf Tore) geführt. Indes: Dag spielt nicht mehr für Verl. Ende Januar wechselte der ehemalige dreifache U 19-Nationalspieler für die Türkei zurück zum SC Paderborn 07 – nicht unbedingt ein Nachteil für die Grün-Weißen.

Personell gibt es im Vergleich zur Vorwoche einige Veränderungen. Friedrich Schultewolter ist krank und fällt damit ebenso aus wie die Langzeitverletzten Fabian Schöne und Janus Scheele. Immerhin: Ihre Leidenszeit könnte bald enden, denn Scheele befindet sich wieder im Lauftraining, Fabian Schöne will die Laufschuhe nächste Woche wieder schnüren. Wieder zum Kader stoßen außerdem Max Wenning und Sebastian Schöne.