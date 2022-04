Galavorstellung von GW Nottuln

Er traf gerade in der Anfangsphase wie am Fließband: Nottulns siebenfacher Torschütze Florian Poppe.

„Das war gegenüber der dürftigen Leistung aus dem Hinspiel eine hundertprozentige Steigerung“, freute sich GWN-Trainer Stefan Göcke. Damit betrieben die Grün-Weißen erfolgreich Eigenwerbung für den Saisonhöhepunkt am kommenden Samstag, wenn um 17 Uhr der Tabellenführer TV Vreden 2 zum Spitzenspiel in der Sporthalle am Wellenfreibad aufkreuzt.

Gegen die etwas in die Jahre gekommenen Gäste hatte der Nottulner Übungsleiter „volle Pulle“ verordnet. Gestützt auf die stabil stehende Deckung um die Torhüter Philipp Schwaning und Philipp Bischoff ging es nach Ballgewinn über die schnellen Außen Florian Poppe und Linnert Determann blitzschnell nach vorne. Die Stemmerter wurden förmlich überrannt. Nach 20 Minuten führten die Göcke-Schützlinge bereits mit 14:6. In der Abwehr leistete Carsten Weitkamp hervorragende Arbeit und meldete Steinfurts Halblinken komplett ab. Lediglich TB-Routinier Stefan Kretzschmar war nicht gänzlich auszuschalten. Angesichts der Übermacht der mit voller Kapelle angetretenen Grün-Weißen fiel das aber nicht ernsthaft ins Gewicht. Es war die qualitativ größere Breite im GWN-Kader, die den Unterschied machte. Jeder war voll auf das Spiel fokussiert. Wen auch immer Göcke aufs Feld schickte, es kam kein Bruch ins Spiel. So war beispielsweise David Holzgreve auf halblinks zur Stelle, als Jörg Ruhnke mit Knieproblemen zu kämpfen hatte. Beim Stande von 19:11 wurden die Seiten gewechselt. Auch nach der Halbzeit ließen die einmal in Fahrt gekommenen Grün-Weißen nicht locker und schraubten das Ergebnis auf 29:14. Besonders Yannis Frye erwies sich als ständiger Antreiber. Der Rest war Schaulaufen.

„Ich muss der ganzen Mannschaft ein dickes Kompliment machen. Sie hat immer wieder Lösungen gefunden“, war Nottulns Übungsleiter sehr zufrieden.

GWN-Tore: Florian Poppe (7), Linnert Determann (6), Yannis Frye (6/2), David Holzgreve (5), Jörg Ruhnke (4), Carsten Weitkamp (3), Gerrit Kracht (3), Christoph Bolle (2), Dario Wottke (1), Tobias Last (1) und Felix Wottke (1).