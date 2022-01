Geschwister Sietmann rocken die Halle

Die Geschwister Sietmann aus Nottuln haben bei den Hallen-Westfalenmeisterschaften in Dortmund Gold geholt – die 16-jährige Nele verteidigte ihren Titel über 800 Meter in der Altersklasse U 18, ihr älterer Bruder Marco lief mit der Staffel der LG Brillux (Münster) über 3x1000 Meter ganz oben aufs Treppchen. Darüber hinaus wurde er Zweiter im 800-Meter-Finale.

Nele Sietmann, die wie ihr Bruder im Trikot der LG Brillux läuft, war bereits zwei Jahre zuvor Westfalenmeisterin über 800 Meter geworden – auch in der AK U 18, damals aber als 14-Jährige. Diesmal beeindruckte sie erneut. Weniger aufgrund der Altersklasse (diesmal war sie ja in der „richtigen“), umso mehr aber aufgrund ihrer souveränen Zeit. In 2:12,41 Minuten meisterte die junge Nottulnerin die Distanz – die Zweitplatzierte, Elissa Albers vom TV Westfalia Epe, war über zwölf (!) Sekunden später im Ziel.

Ob sie nicht überrascht gewesen sei, dass das Verfolgerfeld so weit von ihr entfernt war? „Ich habe während des Laufs gar nicht hinter mich geschaut, weil ich mir sicher war, dass es gut laufen würde“, sagt Nele Sietmann, die schon im Training vor dem Event sehr gute Zeiten hingelegt hatte. Dennoch: „Mit zwölf Sekunden Vorsprung habe ich auf keinen Fall gerechnet.“ Mit ihrer Zeit belegt die 16-Jährige nun bundesweit Platz drei in der AK U 20.

Bundesweit Dritte in Altersklasse U 20

Es ist nicht die erste Goldmedaille der Nottulnerin trotz ihrer jungen Jahre, auch nicht auf diesem Niveau. Zwölf Westfalenmeisterschaften habe sie nun in den verschiedenen Altersklassen gesammelt, rechnet die 16-Jährige, die auf das Rupert-Neudeck-Gymnasium in Nottuln geht, nach. Auch auf nationaler Ebene läuft sie gegen die Uhr und die Konkurrenz. So holte sie erst Mitte Dezember bei den Deutschen Cross-Meisterschaften die Silbermedaille mit der Staffel der LG Brillux über 4400 Meter.

Am kommenden Sonntag startet Nele Sietmann erneut bei den Westfälischen Meisterschaften in der Halle. Diesmal geht es über 1500 Meter. Die Nottulnerin hofft, auch hier wieder ganz vorn zu sein: „Ich würde auch hier gerne Meisterin werden.“

Zweites Gold nur knapp verpasst

Auch ihr älterer Bruder, der erst im Dezember Deutscher Mannschaftsmeister (U 20) im Crosslauf wurde (WN berichteten), hat in Dortmund nicht seine erste Goldmedaille als Westfalenmeister geholt, aber seine erste im Erwachsenenbereich.

Gemeinsam mit Jens Kassebeer und Justin Lukas meisterte er in der Brillux-Staffel die 3x1000 Meter. Der einzige LG-Konkurrent in dieser Altersklasse war der LC Rapid Dortmund. Die Münsteraner kamen mit Sietmann als drittem Läufer nach 7:50,79 Minuten ins Ziel, die Revierstädter brauchten 8:36,59. „Wir hatten in diesem Rennen nur einen Gegner, und das wollten wir schon gewinnen“, so Marco Sietmann. Am Ende war es ein mehr als deutlicher Erfolg.

Weit knapper war der Sieg von Constantin Feist (LG Olympia Dortmund), der das Einzelfinale über 800 Meter der Männer in 1:54,99 Minuten gewann. Direkt dahinter: Marco Sietmann in 1:55,69 min. Weniger als eine Sekunde schneller, und der Nottulner hätte seine zweite Goldmedaille mit in die heimischen Baumberge nehmen können.

Wie seine jüngere Schwester tritt auch der 19-Jährige, der in Münster Pharmazie studiert, am Wochenende ein zweites Mal bei den Hallen-Westfalenmeisterschaften an. Und auch für ihn geht es über 1500 Meter. „Ich würde gerne 3:54 laufen, weil das die Norm für die Deutschen Hallenmeisterschaften ist“, sagt Marco Sietmann.