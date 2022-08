Glänzender Auftakt für GW Nottuln 2

Dennis Hölscher machte viel Dampf über die linke Seite und setzte seine Mitspieler immer wieder auch mit Diagonalbällen gut in Szene.

Der Saisonstart ist der zweiten Mannschaft von GW Nottuln hervorragend geglückt: Mit 3:0 (2:0) setzte sich die Truppe des neuen Trainers Mahmoud Abdul-Latif auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den SV Brukteria Rorup durch. Die Platzherren wurden in dieser Partie von fünf Akteuren der spielfreien Erstvertretung unterstützt.

„Bei uns fehlten einige Spieler. Deshalb möchte ich den Jungs aus der Ersten danken, die bei uns ausgeholfen haben“, sagte Abdul-Latif. Doch auch für die Westfalenliga-Spieler Felix Risau, André Kreuz, Oliver Leifken, Sebastian Schöne und Henning Klaus waren dies wertvolle Minuten, da sie allesamt aufgrund von Erkrankungen oder Urlauben Trainingsrückstand aufwiesen.

Besten Dank: Sebastian Schöne (r.) bedankt sich hier bei Oliver Leifken (l.) für dessen erstklassige Vorarbeit, die Schöne mit dem Tor zum 2:0 veredelte. Felix Risau (M.) freut sich auch. Foto: Johannes Oetz

Besonders viel Spaß hatte Oliver Leifken, der nicht nur zweimal einnetzte, sondern das dritte Tor von Sebastian Schöne auch wunderbar vorbereitete. „Ich möchte aber auch betonen, dass ich mit den Spielern aus der Zweiten mehr als zufrieden war, denn sie haben allesamt bei den hohen Temperaturen konzentriert mit und gegen den Ball gearbeitet“, lobte der neue Mann an der Seitenlinie sein Kollektiv.

Zum Spiel: Zunächst hatte Dennis Hölscher zwei Mal Pech, dass zunächst sein Schuss nach einem feinen Solo gerade so vom Keeper abgewehrt werden konnte (21.) und er nur 60 Sekunden später mit einem direkten Freistoß nur den Außenpfosten traf. Nach 29 Minuten setzte Lucas Rix dann Leifken klasse in Szene, der die Führung markierte. Wenig später war es der Torschütze, der den herbeieilenden Sebastian Schöne in der Mitte sah, zentimetergenau anspielte und dieser auf 2:0 erhöhen konnte (37.).

Kurz vor der Pause durfte sich dann auch mal GWN-Torhüter Jannik Fleige auszeichnen. Mit einer tollen Parade wehrte er einen Schuss zur Ecke ab.

Nach dem Wiederanpfiff blieben die Platzherren überlegen und erhöhten in Minute 66 durch Leifken mit seinem zweiten Tor an diesem Tag auf 3:0. Die Vorarbeit hatte einmal mehr Rix geleistet.

Dass die Spieler der Ersten auch für die A-Liga-Mannschaft alles geben, unterstrich André Kreuz in der 80. Minute: Ein Roruper hatte eigentlich freie Schussbahn – doch er hatte nicht mit dem Kapitän der Westfalenliga-Truppe gerechnet. Mit einer Grätsche, die die Zuschauer mit Szenenapplaus belohnten, entschärfte er die brenzlige Situation.