Glücklicher Sieg für die U23 von GW Nottuln

Dass ein gutes Spiel nicht immer zu drei Punkten führt, bekamen Mario Popp und die Nottulner Reserve am vergangenen Spieltag gegen Turo Darfeld zu spüren. Beim 1:0 an diesem Sonntag in Hausdülmen lief es jetzt genau andersherum. „Am Ende ist es ein glücklicher Sieg für uns“, gab der Trainer der Grün-Weißen offen zu.

Das Tor des Tages erzielte Paul Schwering in der 37. Minute. Am zweiten Pfosten stieg der Nottulner am höchsten und köpfte den Ball nach einer Ecke über die Linie. Obwohl die Truppe von Popp in der ersten Halbzeit das spielbestimmende Team war, blieben Chancen Mangelware. „Wir haben uns ganz gut bis in das letzte Drittel durchgespielt, der entscheidende Pass fehlte jedoch“, berichtete der Übungsleiter.

Was im ersten Durchgang schon nicht zwingend genug war, wurde im zweiten aufseiten der Gäste noch ungefährlicher. Die Gastgeber aus Hausdülmen hingegen fanden besser ins Spiel und erarbeiteten sich Möglichkeiten zum Ausgleich. Die zwei Großchancen in der 55. und 70. Minute, als die Hausdülmener am zweiten Pfosten und aus dem Rückraum zum Abschluss kamen, blieben jedoch ungenutzt.

„Wir haben uns in der zweiten Halbzeit zu sehr dem Niveau des Gegners angepasst. Wir hatten viele Abspielfehler, haben es oft mit langen Bällen versucht und hatten keinen Zug zum Tor. Das war nicht das, was wir uns erhofft haben“, war die Leistung seiner Jungs alles andere als zufriedenstellend für den Nottulner Coach. „Wichtig war am Ende des Tages aber, dass wir das Ding mit nach Hause genommen haben. Die drei Punkte nehmen wir gerne.“

Ganz anders sah es im Seelenleben von Hausdülmens Fußballlehrer Güven Sivgin aus: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und Nottuln nach der Pause beherrscht. Das ist eine ganz bittere Heimniederlage, die absolut nicht hätte sein müssen.“