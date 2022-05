Goldene Schleifen für Laurenz Terbrack

Schnellste und fehlerfreie Runden im Stangenwald sicherten Laurenz Terbrack vom RV Nottuln auf dem Turnier des Reitvereins Darfeld jeweils zwei Siege. In einem M-Springen war kein Reiter schneller als der Daruper mit Umaroona. Und auch nach dem toll gerittenen L-Springen des RVN-Reiters blieben für die Konkurrenten nur die Plätze ab Rang zwei übrig. Mit seinem weiteren Pferd Keep Calm platzierte er sich in einem A-Stilspringen mit der Wertnote 8,0 auf Rang zwei.

Auf dem Turnier in Rhede hatte der junge Reiter ein weiteres Pferd auf dem Anhänger: Harmonia de Reville zeigte eine harmonische und fehlerfreie Runde in einem M-Springen und platzierte sich auf den sechsten Platz. Die Hindernisstangen für ein E-Stilspringwettbewerb waren deutlich tiefer gelegt. Johanna Thyen überzeugte mit ihrer Hollywood auf dem Turnier in Darfeld in einem E-Stilspringen und nahm mit der Wertnote 8,6 strahlend die goldene Schleife von den Richtern entgegen. Eine gut gerittene E-Dressur sicherte ihr zudem den dritten Platz (7,4). Auch Lyn Göcke startete in dieser E-Dressur und war sogar noch etwas besser als ihre Reitkollegin: Mit ihrem Pony Heritage konnte sie sich bei der Siegerehrung an den zweiten Platz (7,6) stellen.

Greta Merschformann hatte Pferd Dibu M gesattelt. Im A-Stilspringen wurde das Paar des RV Nottuln Dritter (7,7). Im Dressurviereck fühlte sich Juli Sommer mit ihrem Pferd Clooney 120 sehr wohl und wurde Sechste (6,8). Bei einem A-Stil-Springen platzierte sich das Duo auf Rang acht (7,1).

Hannah Wilhelms wurde mit Linus in einem A-Springen Siebte. In einem Reiterwettbewerb belegte Julia Suttrup mit ihrer Ninifee Platz fünf (7,6).

Lina Jablonski nahm die etwas weitere Fahrt zum RV Hamm-Rhynern für ein A-Stilspringen mit Lady Brown auf sich. Im Teilnehmerfeld mit starken Konkurrenten bedeutete die Wertnote 8,3 den sechsten Platz für die Amazone des RV Nottuln.