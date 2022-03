Große Erleichterung: GW Nottuln holt ersten Sieg seit drei Monaten

Lang ist es her, dass GW Nottuln in der Westfalenliga einen Sieg feiern durfte, am Sonntag aber war es endlich mal wieder soweit. Innenverteidiger Maximilian Wenning erlöste seinen Club und sorgte mit seinem 1:0-Siegtreffer gegen den TuS Tengern für große Erleichterung.

Über drei Monate hatte Grün-Weiß Nottuln in der Westfalenliga nicht gewonnen, holte den letzten Dreier noch im vergangenen Dezember beim 5:4-Sieg gegen den SV Mesum. Am Sonntag aber war es endlich mal wieder soweit für das Team von Coach Roland Westers. Nach 72 Minuten erlöste Innenverteidiger Maximilian Wenning seinen Club, traf zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen Tabellenschlusslicht TuS Tengern und tütete damit den ersten Dreier der Rückrunde ein.

„Das wurde jetzt aber auch mal Zeit“

„Das wurde jetzt aber auch mal Zeit“, sagte Coach Westers nach der Partie. So richtig gefeiert wurde indes nicht, als „totale Erleichterung“ beschrieb Westers vielmehr die Stimmung nach dem so wichtigen Sieg. „Das ist einfach ein Spiel, das hast du so in der Form vielleicht einmal im Jahr“, sagte Westers und meinte damit vor allem die extrem defensive Herangehensweise der Gäste. Der TuS stand von Anfang an hinten drin, beschränkte sich auf die Defensive und ließ höchstens mal eine Konterspitze in Nottulns Hälfte.

Es entwickelte sich früh ein Abnutzungskampf gegen das Schlusslicht, die Platzherren hatten geschätzte 80 Prozent Ballbesitz und probierten ihr Glück unnachgiebig nach vorne. Mal war ein Bein im Weg, mal ein Fuß, ganze dreimal war es das Aluminium des Kastens von Gäste-Keeper Daniel Gedert.

Die Geduld zahlt sich aus

Doch die Geduld zahlte sich aus. „Irgendwann wurde der Ball dann Gott sei Dank auch mal über die Linie bugsiert“, sagte ein erleichterter Westers und meinte damit eine Standardsituation, als das Spiel schon langsam aber sicher auf die Zielgerade einbog. Nach einer Ecke kam Innenverteidiger Maximilan Wenning „so halbakrobatisch“ (Westers) zum Abschluss und setzte den Ball per Seitfallzieher unter die Latte (72.). Der erste Saisontreffer für den 30-Jährigen und wieder einmal ein Torschütze aus der Nottulner Defensive.

„Das ist ja auch irgendwie ein Zeichen“, weiß Westers, „wir haben aktuell vorne nicht so das Selbstvertrauen, was man braucht als Stürmer. Da müssen die Jungs einfach weiter arbeiten. Irgendwann wird auch wieder die Sicherheit da sein“.

Ein erster Schritt sollte mit dem Sieg gemacht sein. Weiter geht es für GW Nottuln bereits am Donnerstag mit dem Nachholspiel beim SC Peckeloh (19.15 Uhr).

GW Nottuln: Hunnewinkel - Wenning, Kreuz, Gerick - Hesker, Klaus - Böckmann, Leifken (88. Celebic), Schöne (60. Messing) - Daglar (74. Toka), Bröcking (81. van Deenen)

Tor: 1:0 Wenning (72.)