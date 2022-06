Grün-Weiß Nottuln rundum glücklich

Davon jedenfalls berichtete am Tag danach Thorsten Huneke aus dem 20-köpfigen Organisationsteam: „Wir haben sehr viel positives Feedback erhalten, über das wir uns riesig gefreut haben. Viele Vereine kündigten auch schon an, dass sie im nächsten Jahr mit mehreren Mannschaften kommen wollen.“

Auch das Wetter meinte es gut mit den Grün-Weißen. „Das schlimmste Wetter ist ja zum Glück an uns vorbeigezogen“, sagte Huneke, der auch den vielen Helfern dankte: „Das Rote Kreuz, der Sicherheitsdienst, die Schiedsrichter, unsere B-Juniorinnen, die vielen engagierten Eltern und die Reinigungskräfte haben allesamt dazu beigetragen, dass wir ein cooles Fest feiern konnten.“

GW Nottuln C1 und GW Nottuln D1 gewinnen das Pfingstturnier 41. Pfingstturnier GW Nottuln 2022 6. Juni 2022 Foto: Johannes Oetz Foto: Johannes Oetz Beim 41. Pfingstturnier von GW Nottuln belegten die C1 - und D1-Junioren des Turnierausrichters jeweils den ersten Platz in ihren Altersklassen. Foto: Johannes Oetz

Besonders cool fand die C1 ihr eigenes Turnier. Das Team von Trainer Robert Schwering gewann das spannende Endspiel knapp mit 1:0 gegen die U14 des SC Preußen Münster. Schon in der Gruppenphase hatten die Nottulner die Adler-Träger mit diesem Ergebnis besiegt. Beide Treffer erzielte Elias Tüns. „Unser Start ins Turnier war mit einer 0:2-Niederlage direkt am Samstag gegen Berlin und einem 0:0 am Sonntagmorgen gegen Sprockhövel schwierig. Doch danach klappte es immer besser. Im Finale haben uns die Preußen schließlich sehr gefordert, die dominant aufgetreten sind. Wir haben es aber gut wegverteidigt“, analysierte Robert Schwering.

Münsters Trainer ist im Stiftsdorf wahrlich kein Unbekannter: der langjährige Kapitän der ersten Mannschaft und spätere Trainer dieser Truppe, Marcus Feldkamp. „Kalli“, der immer gewinnen will, verlor das letzte Turnierspiel natürlich sehr ungern, zog aber dennoch ein positives Fazit: „Für uns geht es um die langfristige Talentförderung. Wir waren hier mit der U14 die jüngste Mannschaft im gesamten Turnier. Von daher kann ich mit Platz zwei gut leben. Im Finale hatten wir zwar viel mehr Ballbesitz, im letzten Drittel fehlte den Jungs allerdings die Kreativität.“

Rang drei bei den C1-Junioren ging dank eines 2:0-Erfolgs über den SV Olympia Laxten C1 an die U 14 der TSG Sprockhövel.

Im D1-Turnier musste Turniersieger GW Nottuln ohne den erkrankten Cheftrainer Peter Arning auskommen. André Bertelsbeck, Niklas Jansen und Justus Große-Westermann vertraten den Coach allerdings glänzend und sicherten sich mit ihrem Team die Siegertrophäe. Hier war der Ausgang des Finales noch spannender als bei den C1-Junioren, denn GWN gewann nach einem 0:0 nach der regulären Spielzeit erst beim Schießen vom Punkt aus mit 3:1 gegen Vorwärts Wettringen. „Wenn man ein Endspiel im Achtmeterschießen gewinnt, gehört dazu natürlich auch immer eine große Portion Glück. Über die drei Tage gesehen haben wir das Turnier aber verdient gewonnen“, sagte Bertelsbeck.

Rang drei sicherte sich der TuS aus Hiltrup, der sich mit 5:4 nach Achtmeterschießen gegen den SV Olympia Laxten D1 durchsetzte.

Im C2-Turnier hatte die TSG Harsewinkel durch einen 1:0-Sieg gegen die C2 des SV Bösensell die Nase vorn. SVB-Trainer Marvin Holstein zeigte sich nach dem Finale als fairer Verlierer: „Die Niederlage ist schon verdient. Es war aber unsere einzige Niederlage im gesamten Turnierverlauf. Wir hatten auch etwas Pech, weil ein Spieler im Endspiel verletzt ausschied und ein weiterer angeschlagen durchhalten musste.“ Den dritten Platz in dieser Klasse sicherte sich die SG Massen C1, die die SG Telgte C2 im kleinen Finale mit 1:0 besiegte.

Im Endspiel des D2-Wettbewerbs setzte sich mit dem SV Vahr Blockdiek D2 eine Mannschaft aus der Nähe von Bremen durch. Die Norddeutschen schlugen SMIFF09, eine Truppe aus dem dänischen Randers in Ost-Jütland, mit 2:1. Bronze ging in diesem Teilnehmerfeld an den SuS Niederschelden D2, der im Spiel um Platz drei die D2 des Gastgebers mit 1:0 besiegte. Fünfter wurde Nottulns E1, die D3 der Grün-Weißen belegte Rang sieben.