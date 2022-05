Grün-Weiße haben gute Nerven

Sie haben die Trophäe! Mit 4:2 (0:0, 0:0) nach Achtmeterschießen schlugen die U 13-Spieler von GW Nottuln Finalgegner SuS Stadtlohn auf dessen eigener Anlage. Für die Fußballabteilung aus dem Stiftsdorf ist dies sage und schreibe der vierte Kreispokal der Saison. Zuvor waren schon die U 19, die Damen und die Herren erfolgreich. Eine beeindruckende und nie dagewesene Bilanz!

Nach torlosen 70 Spielminuten zeigte sich das Team von Trainer Peter Arning im fälligen Achtmeterschießen nervlich stärker. Stadtlohn legte zwar vor und traf sicher zum 1:0, Mattes Meerkamp, egalisierte aber postwendend. Dann parierte Nottulns starker Schlussmann Julian Droste Stadtlohns zweiten Versuch und brachte seinem Team den Vorteil. Es folgten die Treffer zum 1:2 für Nottuln (Tom Brülle), 2:2 für den SuS, und 2:3 (Max Lennartz), ehe Stadtlohn im vierten Versuch das Tor hauchdünn verfehlte. Als darauf Lutz Holters auch den vierten Achtmeter sicher am SuS-Torwart vorbeibrachte, fielen sich Nottulns Spieler und Trainer jubelnd in die Arme.

Die beiden Bezirksligisten hatten sich zuvor trotz fehlender Tore eine tolle Partie geliefert. Nottuln erwischte den besseren Auftakt und vergab eine Chance durch Leo Averesch. Dann aber gewann Stadtlohn die Oberhand. GWN-Keeper Julian Droste zeigte sich indes gleich zweimal hintereinander sehr aufmerksam.

Nottuln kam ab Mitte des ersten Durchgangs besser ins Spiel. Die beste Gelegenheit hatte Jakob Fischer, doch setzte er den Ball knapp über das Tor (21.). Auch Max Lennartz hatte fünf Minuten später kein Glück, da sein Lupfer das leere Tor ganz knapp verfehlte.

In der zweiten Hälfte wurde es für den SuS nur einmal brandgefährlich, als Len Lengers aus der zweiten Reihe rechts am Tor vorbeizog (49.). Sehr viel mehr ließ Stadtlohn vor dem eigenen Gehäuse nicht zu. Umgekehrt gewann Nottuln reihenweise erste Bälle, zeigte sich stark im Zweikampf und brachte Stadtlohns Angriffsschwung oft schon an der Mittellinie zum Erliegen. Der allerletzten Szene der regulären Spielzeit sollte der SuS später dann noch nachtrauern: Einen Eckstoß bekam die GWN-Deckung nicht sofort geklärt, der erste Versuch Stadtlohns aus kurzer Distanz blieb hängen, der zweite ging über das Tor. Da war das Aufatmen des grün-weißen Anhangs groß.

Nach ausgeglichenen zweimal fünf Minuten Zugabe – beide Teams ließen nichts Nennenswertes mehr zu – und der Entscheidung vom Punkt aus durfte Kapitän Mattes Meerkamp aus der Hand von Ingo Röschenkemper vom Kreisvorstand den verdienten Lohn in Empfang nehmen: Der Kreispokal für D-Junioren wandert nach dem Erfolg des Jahres 2019 erneut in den Vitrinenschrank des Vereinsheims am Niederstockumer Weg. Für Peter Arning war es schon der vierte Pokalerfolg in seiner Zeit als U 13-Trainer der Grün-Weißen. Auch diese Serie ist stark, genauso wie der Vierfacherfolg von GWN.

GW Nottuln U13-Kader: Julian Droste, Mattes Meerkamp, Timm Rips, Leo Averesch, Piet Rohling, Ben Sträter, Lutz Holters, Joris Krüskemper, Jakob Fischer, Len Lengers, Tom Brülle, Lasse Göckener, Linus Höppener, Max Lennartz, Trainerteam: Peter Arning, Dieter Laakmann, Justus Große-Westermann, Niklas Jansen und André Bertelsbeck.