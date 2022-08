GS Hohenholte freut sich auf Westfalenligisten

Schon zwei Tage nach dem ersten Punktspielsieg in der neuen Saison beim TuS Saxonia Münster darf GS Hohenholte schon wieder ran: Am Dienstag (30. August) empfängt der heimische A-Ligist in der zweiten Runde des Kreispokals den Westfalenligisten Westfalia Kinderhaus. Der Anpfiff auf dem Teltheide-Sportplatz ertönt um 19.30 Uhr. Während sich die Gelb-Schwarzen in der ersten Runde mit 8:7 nach Elfmeterschießen bei der DJK RW Milte durchsetzten, gewann Kinderhaus mit 2:0 bei der Warendorfer SU. „Unsere Chance weiterzukommen, ist gegen diesen Gegner natürlich minimal. Es wird darauf ankommen, wie ernst Kinderhaus die Partie nimmt. Vielleicht stellen sie ja die B-Elf auf oder kommen mit einigen Spielern aus der Zweiten. Es müssen jedenfalls viele Faktoren zusammenkommen, wenn wir weiterkommen wollen“, sagt Lukman Atalan. Seine Spieler, so der Coach weiter, seien jedenfalls motiviert und wollten alles geben. „Es ist schön, dass wir ohne Druck in dieses Spiel gehen können und schauen dann einfach, was möglich ist.“