Guter Sport am letzten Tag in Appelhülsen

Mit den Siegen von Leonie Gripshöver (RFV St. Georg Werne) auf Batida in der S*-Dressur und Max Merschformann (RV Osterwick auf Stroller im S*-Springen mit Stechen wurde das viertägige Septemberturnier des RV Appelhülsen am frühen Sonntagabend beendet.

„Am letzten Turniertag hatten wir nach dem Regen am Samstag dann ja wieder gutes Wetter und sahen guten Sport“, freute sich Appelhülsens 1. Vorsitzender Christoph Bonmann.

Ihm hatte besonders am Herzen gelegen, dass auch der Reiternachwuchs bei den Führzügelwettbewerben und den Reiterwettbewerben auf seine Kosten kommen konnte. Beim Junior-Cup der TG Baumberge wurden zudem schon sehr beachtliche Leistungen von den jungen Reiterinnen und Reitern gezeigt: Allen voran Lisa Schulze Zumkley vom RV Bösensell. Auf der letzten Station vor dem Finale dieser Turnierserie im Rahmen der Appelhülsener Dressurtage (25. bis 27. November), gewann sie mit Looping den Dressurreiterwettbewerb mit der Wertnote 8,2. Mit ihrem zweiten Pferd Dagalier wurde sie in dieser Prüfung Vierte. Ebenfalls mit einer 8,2 konnten Lisa und Dagalier das Stilspringen für sich entscheiden. Die guten Leistungen aus beiden Teilprüfungen führten schließlich zum Doppelsieg in der Kombinierten Wertung: Platz eins belegte Lisa Schulze Zumkley mit Dagalier, Platz zwei mit Looping. Lotta Humberg von Gastgeber RV Appelhülsen wurde auf Cadbury Fünfte.

Septemberturnier 2022 des RV Appelhülsen Greta Reinacher auf Coralie RV Osterwick Foto: Johannes Oetz Annika Bonmann auf Rusticus RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Annika Bonmann auf Rusticus RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Annika Bonmann auf Rusticus RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Amelie Kular auf Menai Conspiracy RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Amelie Kular auf Menai Conspiracy RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Lara Dieckmann auf Puppe RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Frieda-Johanna Spork auf Riccella RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Frieda-Johanna Spork auf Riccella RV Appelhülsen Foto: Johannes Oetz Hildegard Annas auf Rock for Money Foto: Johannes Oetz Jacqueline Hempe auf Cula Lou RFV Nienberge Foto: Johannes Oetz Lara Sakakini auf Hour RV Havixbeck-Hohenholte Foto: Johannes Oetz Maria-Sophie Döricht auf Afrah Voltigier- und Reitzentrum Schöppingen Foto: Johannes Oetz Daniel Oppermann auf Daytona RFV Nordbögge-Lerche Foto: Johannes Oetz S*-Sieger Daniel Oppermann mit Orfee RFV Nordbögge-Lerche Foto: Johannes Oetz Constanze Klokkers auf Querentina RFV Billerbeck Foto: Johannes Oetz Jacqueline Hempe auf Cantaro RFV Nienberge Foto: Johannes Oetz Maria-Sophie Döricht auf Akadia Voltigier- und Reitzentrum Schöppingen Foto: Johannes Oetz Franz Schulze Schleithoff RV Havixbeck-Hohenholte Foto: Denise Gehltomholt Pia Fricke Casa Grande RV Lüdinghausen Foto: Denise Gehltomholt Franzisco Brüggen RV Coesfeld Foto: Denise Gehltomholt Max Merschformann auf Stroller Foto: Denise Gehltomholt Eike Felix Thamm RFV Lüdinghausen Foto: Denise Gehltomholt Carlotta Merschformann (RV Nottuln) gewinnt das M*-Springen Foto: RV Nottuln Isabella Frei auf Whoopy RV Albachten Foto: Denise Gehltomholt Karolin Rölver auf Don Valentino ZRFV Schöppingen Foto: Denise Gehltomholt Septemberturnier RV Appelhülsen 2022 Foto: Denise Gehltomholt Septemberturnier RV Appelhülsen 2022 Foto: RV Bösensell Septemberturnier RV Appelhülsen 2022 Foto: RV Bösensell Septemberturnier RV Appelhülsen 2022 Foto: RV Bösensell Arnhild Lückmann vom RV Appelhülsen Foto: Christian Besse Leonie Kuhlage vom RV Havixbeck-Hohenholte Foto: Christian Besse

Im M**-Springen hatte zuvor Carlotta Merschformann vom RV Nottuln auf Corella eine tolle Runde gezeigt und Gold geholt. Die Havixbeckerin Leonie Kuhlage wurde mit Last Knight Lacar als Neunte platziert.

In einer Springprüfung der Klasse A** – TG Baumberge war Julia Schlerka nicht zu schlagen. Die Amazone des RV Appelhülsen siegte auf Lucy vor Patricia Wiescher (RV Havixbeck-Hohenholte) auf Levita. RVA-Amazone Lisa Penselin belegte mit Little Lasse hier Rang vier, auf Platz fünf folgte Bösensells Isabell Boonk mit Tamiro. Julia Schlerka wurde zudem im A**-Springen mit Lucy Vierte.

Glücklich war am Sonntagmorgen auch Appelhülsens Kim Marie Winkler, die mit Art of Music die A*-Dressur gewann (Wertnote 7,7). Den dritten Platz in der Dressurprüfung der Klasse M** belegte Appelhülsens Amazone Claire-Louise Averkorn, die mit Double Trouble auf 65.098 Prozentpunkte kam.