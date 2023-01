Gutes Pressing von GW Nottuln sorgt für den zweiten Sieg

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Altenrheine setzte sich Westfalenligist GW Nottuln am Donnerstagabend in einem weiteren Vorbereitungsspiel gegen den Landesliga-Vierten FC Epe souverän mit 5:0 (3:0) durch.

Die Partie war aus mehreren Gründen auch für den Gästetrainer sehr aufschlussreich, denn Jens Niehues wird – wie berichtet – im Sommer wieder die Nottulner Fußballer übernehmen.

„Unsere erste Halbzeit bekommt eine glatte eins, die zweite Hälfte war eine zwei minus“, erklärte Nottulns amtierender Fußballlehrer Roland Westers nach dem Spiel.

Die Grün-Weißen zeigten im ersten Durchgang ein sehr gutes Pressing. Sehr häufig wurde im letzten Drittel der Ball erobert und dann zielstrebig das Gäste-Tor anvisiert. Für Westers war das Pressing aber noch nicht gut genug: „Die Häufigkeit der Balleroberungen war schon okay. Für meinen Geschmack hatten wir aber dann direkt zu viele Ballverluste.“

Grün-Weiß ging schon sehr früh in Führung. In der zweiten Minute flanke Josse Gerick von rechts scharf nach innen. Fabian Schöne war vor seinem Gegenspieler am Ball und versenkte das Leder technisch anspruchsvoll mit der Hacke im Netz des Landesligisten. In Minute 18 bekam der Platzherr einen Eckball zugesprochen, den die Gäste zu kurz abwehrten. Aus dem Hinterhalt zog Daniel Feldkamp ab. Sein Schuss wurde von Henning Klaus entscheidend in die Maschen abgelenkt.

Kurz vor der Pause war dann erstmals Semih Daglar zur Stelle: Nach einer weiteren Hereingabe von Gerick traf er per Kopf zum 3:0 (38.).

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nur fünf Minuten, bis Daglar ein weiteres Mal erfolgreich war. Fabian Schöne erkämpfte sich das Spielgerät (Westers: „Da hätte es auch Freistoß für Epe geben können, Fabis Einsatz war grenzwertig“), passte auf Nottulns Tempodribbler und dieser ließ FC-Torhüter Paul Paganetty keine Chance.

Den Schlusspunkt setzte Peter Stüve vier Minuten vor dem Abpfiff: Nach einem Foul an ihm im Sechzehner verwandelte er den fälligen Elfmeter sicher zum 5:0-Endstand.

Am Sonntag (29. Januar) steht nun das dritte Testspiel in der Wintervorbereitung beim Tabellen-14. der Oberliga 1. FC Gievenbeck an (Anstoß um 15.30 Uhr, Kunstrasen). „Dieses Spiel ist für die Gievenbecker die Generalprobe, denn schon eine Woche später starten sie mit einem Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel in die Meisterschaft. „Ich gehe stark davon aus, dass wir in dieser Partie unsere Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagt Westers.

Die Ergebnisse der Gievenbecker in der Vorbereitung waren bisher aber nicht überzeugend: Niederlagen gab es gegen die Westfalenligisten SV Rödinghausen 2 (1:4) und SV Mesum (4:5), ein Remis gegen die in der Jugend-Bundesliga kickende U 18/19 des FC Schalke 04 (2:2) und ein Sieg gegen Landesligist Vorwärts Wettringen (2:0).