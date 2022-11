GW Nottuln 2: 2:3 nach 2:0-Führung

Geführt, ein gutes Spiel gemacht und trotzdem verloren – das hat GW Nottuln 2 bei Fortuna Seppenrade. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen“, sagte Nottulns Trainer Mahmoud Abdul-Latif nach dem 2:3 (2:0) seines Teams im Auswärtsspiel. „Wir haben allerdings im Spielverlauf krasse Fehler gemacht, die den Gegner wieder zurückgeholt haben.“ Die 90 Minuten in Seppenrade waren für die Nottulner wohl ein auf und ab der Gefühle. Mit nur einem Stürmer angereist, mussten sie nach der Verletzung von Timon Sprenger schon in der Anfangsphase umstellen. Zunächst rückte Tom Overmann in die Spitze, später löste ihn Carlo Schürmann ab. Er war es auch, der zur Führung traf (37.). Nur drei Minuten später erhöhte Aaron Höing auf 2:0. „Wir hatten Seppenrade in der ersten Halbzeit im Griff. Wenn wir das 3:0 machen, gewinnen wir hier.“ Doch Overmann, Schürmann und Lucas Rix vergaben drei hundertprozentige Möglichkeiten, Seppenrade hingegen nutzte seine Torchancen und drehte noch das Spiel.