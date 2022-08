GW Nottuln 2 bei „kleinem Geheimfavoriten“

Nach dem „überragenden Einstand“ (Trainer Mahmoud Abdul-Latif), dem 3:0 gegen Brukteria Rorup, will A-Ligist GW Nottuln 2 am Sonntag nachlegen. Um 15 Uhr gastieren die Grün-Weißen bei der DJK SF Dülmen. „Das Glück, dass wir fünf Spieler aus unserer ersten Mannschaft bekommen, werden wir sowohl nicht wieder haben“, sagt Abdul-Latif im Rückblick auf die Partie gegen Rorup. Dabei sei die DJK, die zum Saisoneinstand 0:0 im Stadtderby gegen die TSG Dülmen 2 spielte, nicht mehr der Abstiegskandidat, der sie in den vergangenen Jahren war: „Das ist eine komplett neue Truppe mit sehr guten Einzelspielern“, sagt der Nottulner Coach, der die „neue“ DJK bei deren Pokalspiel in Appelhülsen gesehen hat. „Das ist für mich ein kleiner Geheimfavorit, der diesmal unter den ersten Fünf landen könnte.“ Verzichten müssen die Nottulner auf die privat verhinderten Malte Thies und Thorsten Scholz. Tom Overmann und Dennis Paul sind aus dem Urlaub zurückgekehrt.