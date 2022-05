GW Nottuln 2 bei Sportfreunden Dülmen

Nach zwei Niederlagen will das Team von GW Nottuln 2 endlich wieder einen Sieg eintüten. Am Sonntag um 15 Uhr läuft die Elf von Mario Popp bei der DJK SF Dülmen auf. Tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe: Der Tabellenneunte Nottuln hat vier Punkte mehr auf der Habenseite, aber auch ein Spiel mehr absolviert als die Sportfreunde (Rang zwölf). Das Hinspiel gewann Grün-Weiß mit 4:1, doch zuletzt hatten die Dülmener einen Lauf – zumindest auf eigenem Rasen: Die letzten beiden Heimspiele gegen Rorup und Legden entschied die DJK für sich. GWN-Trainer Popp warnt insbesondere vor Dülmens Knipser Jan Ahrens, ehemaliger Spieler der Nottulner Ersten, der aktuell mit 18 Treffern auf Platz drei der A-Liga-Torschützenliste steht. Verzichten muss Popp am Sonntag auf Sebastian Schöne, der nach zwei Partien für die Zweite in den Westfalenliga-Kader zurückgekehrt ist. Fraglich ist der Einsatz von Aaron Höing. Timon Sprenger und Dennis Paul sind wieder mit dabei, voraussichtlich auch der zuletzt angeschlagene Tim Ehm.