GW Nottuln 2: Die Scharte ist ausgewetzt

Die Westfalenliga-Reserve von GW Nottuln hat auch die zweite Partie in der Rückrunde der Kreisliga A gewonnen. Beim Schlusslicht SV Gescher 2 gewannen die Grün-Weißen am frühen Sonntagnachmittag mit 3:1 (1:1). Damit haben sie auch eine Scharte wieder ausgewetzt: Das Hinspiel in Nottuln hatten die Gescheraner gewonnen, es ist ihr bislang einziger Dreier. „Das hat mich mächtig gefuchst“, so GWN-Trainer Mario Popp.

Auch beim Wiedersehen war die SVG-Reserve so unangenehm wie im Hinspiel, wenn auch am Ende nicht so erfolgreich. „Sie haben hoch gepresst und waren hart im Zweikampf“, sagte Popp. „Dazu kam von draußen ständig Unruhe in die Partie, und davon haben wir uns in der ersten Viertelstunde ein bisschen verrückt machen lassen.“

Ruhe kam ins Spiel der Gäste, als sie der in der Hinrunde lange verletzte Denis Paul nach Vorarbeit von Tom Overmann in Führung brachte (15.). Etwas zu viel Ruhe: „Danach dachten einige wohl, das werde nun ein Selbstläufer“, so der GWN-Coach. Die Folge war der Ausgleich durch Geschers Henning Haveresch nach 36 Minuten.

In der Pause brachte Popp die große Zurückhaltung seiner Mannschaft deutlich zur Sprache, und nach Wiederanpfiff nahm sie den Kampf mit dem bissigen Außenseiter deutlich besser an. Jens Böckmann und Josse Gerick, neben Friedrich Schultewolter Leihgaben aus der spielfreien Nottulner Ersten, sorgten für die erneute Gästeführung: Böckmann spielte auf Gerick, der SVG-Keeper Dennis Thor überlupfte (66.).

Die Hausherren kämpften auch nach dem 1:2 unverdrossen weiter, kamen aber nicht mehr zu zwingenden Torchancen. Anders als die Grün-Weißen, die acht Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nachlegten. Nachdem Sven Reuter den Ball erobert hatte, machte der am zweiten Pfosten stehende Lukas Janning alles klar.

„Solche Spiele musst du gerade bei so einem Wetter einfach annehmen“, bilanzierte nach dem Schlusspfiff ein zufriedener Mario Popp.

GWN 2: Fleige – Reidegeld (76. Scholz), Schultewolter, Thies – Gerick, Scholdei, Böckmann, Hölscher (57. Janning) – Overmann (38. Sprenger), Paul (83. Ehm), Reuter.