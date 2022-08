GW Nottuln 2 empfängt Brukteria Rorup

Gegen Brukteria Rorup startet GW Nottuln 2 in die neue Saison. GWN-Trainer Abdul-Latif warnt besonders vor einem gegnerischen Spieler.

Als Achter und Neunter haben GW Nottuln 2 und Brukteria Rorup die vergangene Saison in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld abgeschlossen – punktgleich. „So gehen wir die Partie auch an – als ein Spiel auf Augenhöhe“, sagt Mahmoud Abdul-Latif, für den es das erste Pflichtspiel als Trainer der GWN-Reserve sein wird.

Am Sonntag um 13 Uhr empfängt sein Team die Brukteria. „Rorup hat den Vorteil, dass es bereits zwei Pflichtspiele im Pokal absolviert hat“, so Abdul-Latif, für den die Liga als langjähriger Trainer von Fortuna Seppenrade alles andere als Neuland ist. „Die Roruper haben mit Julian Muddemann einen brandgefährlichen Stürmer in ihren Reihen.“