GW Nottuln 2 empfängt Rödder

Hundertprozentig sicher kann sich A-Ligist GW Nottuln 2 des Klassenerhalts noch nicht sein. Ob das Team in dieser Liga, das am Saisonende auf Rang 14 steht, in die Relegation muss, hängt auch davon ab, ob die Bezirksligisten Union Lüdinghausen und SuS Olfen runtermüssen. Aber auch, wenn das der Fall sein sollte: GWN 2 ist aktuell Achter. Und, so Trainer Mario Popp: „Wenn wir gegen Rödder gewinnen oder auch nur einen Punkt holen, sollten wir eigentlich durch sein.“ Anpfiff in Nottuln ist am Sonntag um 13 Uhr. Die Personallage bei den Grün-Weißen – Corona, Verletzungen – ist momentan mau. Hilfe könnte aus der ersten Mannschaft oder von den A-Junioren kommen.