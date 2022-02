GW Nottuln 2 empfängt Vorwärts Lette

Mit dem Heimspiel gegen Vorwärts Lette startet GW Nottuln 2 in die Rückserie. Ob die Partie auch tatsächlich stattfindet, steht – Stand Freitag, 11. Februar, – aber noch in den Sternen.

Mit einem Heimspiel gegen Lette steigt GW Nottuln 2 – sofern Corona es zulässt – in die Rückserie ein. Aaron Schölling (l.) wird auf keinen Fall dabeisein. Der GWN-Spieler wurde am Knie operiert und fällt die nächsten Monate aus

Mit dem Heimspiel gegen Vorwärts Lette startet GW Nottuln 2 an diesem Sonntag in die Rückserie. Anpfiff ist um 13 Uhr. Ob die Partie auch tatsächlich stattfindet, steht – Stand Freitag – aber noch in den Sternen. Denn GWN meldete am Donnerstag, wie berichtet, elf Corona-Positive in der ersten Mannschaft, das Spiel des Westfalenligisten fällt aus.

„Wir haben aktuell einen Coronafall“, meinte gestern Mario Popp, Coach der zweiten Mannschaft. Jeder Spieler wird noch einmal aktuell getestet. Auf jeden Fall werde der Verein kein Risiko eingehen, betonte Popp.

Ganz unabhängig von der Pandemie ausfallen werden der am Knie operierte Aaron Schölling, der angeschlagene Linus Sonneborn, der bis Anfang April fehlen wird, und der erkrankte Jan Ehm (kein Corona). Ob der angeschlagene Aaron Höing spielen kann, entscheidet sich kurzfristig.

Vorwärts Lette steht in der Tabelle vier Ränge unter dem Siebtplatzierten Nottuln 2 und hat drei Punkte weniger auf dem Konto. Das Hinspiel zum Saisonauftakt hatten die Grün-Weißen in Lette mit 8:1 gewonnen. Den Kantersieg will Popp aber nicht als Maßstab für das Rückspiel sehen: „Wir haben damals wohl davon profitiert, dass Vorwärts in der Vorbereitung den Trainer entlassen hat.“