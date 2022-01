GW Nottuln 2 hat die oberen Plätze im Visier

Mit der Rückkehr von Knipser Dennis Paul in den Kader verbinden die Nottulner die Hoffnung, dass es bei den Gegnern wieder öfter klingelt als in der Hinrunde.

„Nicht vollends“, antwortet Trainer Mario Popp auf die Frage, ob er mit der Hinserie der Westfalenliga-Reserve von GW Nottuln zufrieden sei. Statistisch betrachtet ist die Zwischenbilanz nach 14 von 28 Spieltagen ausgeglichen. Fünf Siege, vier Remis‘, fünf Niederlagen – Platz sieben in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld.

Die vergangene, früh abgebrochene Saison hatten die Grün-Weißen nach nur sieben Spielen als Tabellendritter beendet. „Da wollen wir auch wieder hin“, sagt Popp. „Die Plätze drei bis fünf“, hat der Coach im Visier, unrealistisch ist das nicht: Fünfter ist aktuell die DJK Rödder, die gerade einmal vier Zähler mehr auf dem Konto hat. „Wenn‘s klappt, ist es gut. Wenn nicht, geht für uns auch nicht die Welt unter.“

Dass sein Team bisher unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, ist für den Coach, der – wie berichtet – im Sommer zu seinem Heimatverein, dem C-Ligisten Germania Asbeck wechselt, kein Buch mit sieben Siegeln. „Wir hatten uns schon ein bisschen mehr ausgerechnet. Wir hatten zwischendurch immer einige Verletzte, das hat sich durch die ganze Hinrunde durchgezogen. Und wir haben im Sommer sechs Neuzugänge bekommen, die wir erst einmal integrieren mussten. Es ist eine junge Mannschaft, die noch im Entwicklungsprozess steckt.“

26 Tore haben die Grün-Weißen in 14 Spielen geschossen (das ist für Popp zu wenig), 23 kassiert (das sei zu viel). Die Anzahl der Gegentore habe auch damit zu tun, dass die Defensive durch personelle Ausfälle geschwächt worden sei. Die geringe Zahl der eigenen Treffer sei vor allem darauf zurückzuführen, dass Dennis Paul oft verletzt gefehlt habe. Doch der Knipser steht vor seiner Rückkehr. „Dennis ist jetzt wieder in der Aufbauphase“, so Mario Popp.

Der bis dahin Verletzte Tom Overmann war bereits in der letzten Hinrundenpartie gegen Legden wieder dabei. Wieder einplanen kann der Coach auch Dennis Hölscher, der aus privaten Gründen pausiert hatte, nun aber als spielender Co-Trainer zurückkehrt.

Nicht so gute Nachrichten gibt es von Aaron Schölling. Der lange verletzte Routinier stand für die Grün-Weißen bereits wieder auf dem Platz. Nun aber steht ihm wohl eine Knie-Operation bevor. Damit würde er für den Großteil der Rückrunde ausfallen.

Das erste Spiel nach der Winterpause steht bereits am 13. Februar an. Dann empfängt die Popp-Elf den Tabellenelften Vorwärts Lette. Mit der Vorbereitung auf die Rückrunde beginnen die Nottulner am morgigen Freitag. Ihren ersten Test absolvieren die Nottulner am 15. Januar (Samstag) zu Hause gegen den B-Ligisten SC Ahle. 14 Tage später laufen die Nottulner beim ASC Schöppingen auf, dem Tabellenführer der Parallelstaffel A 1 Ahaus/Coesfeld.