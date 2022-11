GW Nottuln 2 hat ein Problem zwischen den Pfosten

Heimrecht genießt am Sonntag in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld die zweite Mannschaft von GW Nottuln gegen Turo Darfeld (Anstoß 13 Uhr). Arminia Appelhülsen tritt um 15.15 Uhr bei Adler Buldern an.

GW Nottuln 2 – Turo Darfeld

„Ich erwarte einen Gegner, der mit Wut im Bauch bei uns antreten wird“, sagt Nottulns Fußballlehrer Mahmoud Abdul-Latif vor dem Heimspiel gegen einen Gast, der nach einem Remis und einer Niederlage auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht ist. Das ist nicht der Anspruch der Darfelder, die in der vorigen Saison nur knapp den Bezirksliga-Aufstieg verpassten. In der Partie am Sonntag feiern die Grün-Weißen ein Wiedersehen mit den Ex-Nottulnern Timo und Florian Feitscher. Letzterer hat in dieser Saison schon wieder sechs Mal getroffen. Ebenso gefährlich ist sein Mitspieler Diogo Maia Rego, der schon auf zehn Treffer kommt. Da wäre es gut, wenn die Gastgeber einen gelernten Torhüter zwischen den Pfosten stehen hätten. In der Vorwoche bei Borussia Darup mussten sie zum zweiten Mal in dieser Saison auf einen ausgebildeten Schlussmann verzichten. „Jannik Fleige ist verletzt und wird in diesem Jahr vermutlich nicht mehr für uns auflaufen können. Und einen zweiten Torhüter haben wir leider nicht“, erklärt Abdul-Latif. Ein Gespräch mit Roland Westers, Trainer der Nottulner Erstvertretung, sollte Abhilfe schaffen. Dennis Hölscher kehrt zudem in den Kader zurück, während sich Cedric Reidegeld beruflich bedingt im Ausland aufhält und vermutlich bis Weihnachten nicht mehr für die Zweite auflaufen kann. Dafür stehen auch Linus Sonneborn und Thorsten Scholz wieder im Kader.

Adler Buldern – Arminia Appelhülsen

Arminia-Coach Marcus Thies freut sich auf das Sonntagsspiel: „Wir haben zuletzt zwei Mal in Folge an einem Donnerstag gespielt und konnten deshalb nicht trainieren. Hinzu kam Allerheiligen, sodass wir auch einmal an einem Dienstag nicht trainieren konnten.“ In Buldern trifft der Zwölfte Appelhülsen auf den punktgleichen Zehnten, der in dieser Saison einige Aufstellungssorgen hat. Doch auch bei den Gästen wird mit Timo Zimmermann, Alexander Wewering und Simon Eigen ein Trio ausfallen.