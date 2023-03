GW Nottuln 2 klarer Außenseiter im Heimspiel

Während GW Nottuln 2 in der Fußball-Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld am Sonntag um 13 Uhr vor eigenem Publikum gegen den VfL Billerbeck ran darf, tritt Arminia Appelhülsen zur gleichen Zeit bei der zweiten Mannschaft der TSG Dülmen an.

Nottulns Lucas Rix (r.) tritt mit seinem Team am Sonntag gegen den Tabellenzweiten VfL Billerbeck an.

Während GW Nottuln 2 in der Fußball-Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld am Sonntag um 13 Uhr vor eigenem Publikum gegen den VfL Billerbeck ran darf, tritt Arminia Appelhülsen zur gleichen Zeit bei der zweiten Mannschaft der TSG Dülmen an.

GW Nottuln 2 - VfL Billerbeck

„Für mich sind Schwarz-Weiß Holtwick und der VfL Billerbeck ganz klar die beiden heißesten Titelfavoriten“, sagt GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif vor dem Gastspiel der Domstädter, die zwei Punkte hinter Holtwick Rang zwei einnehmen. Keine Frage: Der sonntägliche Gast muss in Nottuln gewinnen, um weiter Druck auf den Spitzenreiter auszuüben. „Billerbeck spielt eine tolle Saison, das muss man neidlos anerkennen. Trotzdem wollen wir nicht nur Spalier stehen und brav die drei Punkte übergeben“, kündigt der Nottulner Übungsleiter ordentliche Gegenwehr an. Gerade in der Offensive fehlen den Grün-Weißen indes wichtige Akteure. So kann etwa Dennis Paul, Doppeltorschütze in der Vorwoche, nicht auflaufen. „Wir werden daher versuchen, mit einer guten Defensivleistung dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen.“ Große Unterstützung aus der Ersten wird es nicht geben, denn auch dort ist die Personallage angespannt.

TSG Dülmen 2 - Arminia Appelhülsen

An das Hinspiel erinnern sich die Appelhülsener noch gerne: Der 5:3-Erfolg war für den Aufsteiger der erste Saisonsieg. „Das war damals ein offener Schlagabtausch“, berichtet SVA-Trainer Marcus Thies. Jannik Glombitza durfte sich in dieser Begegnung zwei Mal als Torschütze feiern lassen. Am Sonntag wird er fehlen, denn nach einer angeblichen Tätlichkeit in der Partie gegen den SuS Olfen am 27. Oktober wurde er für 15 Spiele gesperrt (wir berichteten). Die Arminen können diese Entscheidung bis heute nicht nachvollziehen. Auch nicht dabei sein können die verletzten Akteure Marc Zimmermann (Thies: „Ich hoffe, dass er nächste Woche wieder spielen kann“) und Jan-Ole van Wüllen.