GW Nottuln 2 lädt Borussia Darup zum Derby

Am Sonntag empfängt GW Nottuln 2 Ligakonkurrent Borussia Darup zum Gemeindederby im Baumberge-Stadion. Die Gastgeber haben die personelle Talsohle hinter sich gebracht.

Mario Popp sieht Licht am Ende des Tunnels. „Wir haben eine schwierige Phase gehabt mit vielen Kranken und Verletzten“, sagt der Trainer von GW Nottuln 2. „Jetzt geht es langsam wieder bergauf. Das beruhigt ein bisschen, und im Training kommt auch wieder mehr Spannung auf.“

Am Sonntag um 13 Uhr kommt Borussia Darup zum Gemeindederby ins Baumberge-Stadion. Gegen den Drittletzten sind die Gastgeber Favorit. Aber, so Popp: „Darup ist ein unangenehmer Gegner.“ Im Hinspiel auf Asche (1:1) erzielten die Grün-Weißen erst spät den Ausgleich. „Wir wollen diesmal auf eigenem Geläuf nicht in Rückstand geraten.“

Müsste seine Mannschaft keinem Rückstand hinterherlaufen, sollte sich GWN als stärkeres Team durchsetzen, hofft der Nottulner Trainer. Auf den privat verhinderten Dennis Paul und den verletzten Timon Sprenger müssen die Gastgeber verzichten. Ob die Zweite Unterstützung aus der Westfalenliga-Mannschaft bekommt, war zuletzt noch unklar.