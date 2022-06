GW Nottuln 2 läuft bei SuS Legden auf

GW Nottuln 2 läuft am letzten Spieltag bei SuS Legden auf. Für GWN-Trainer Mario Popp ist die Partie eine ganz besondere . . .

Nur noch einmal wird Mario Popp am Samstag auf der Bank von GW Nottuln 2 sitzen.

Für Mario Popp ist die Partie bei SuS Legden – Anpfiff schon am Samstag (4. Juni) um 13 Uhr – eine ganz besondere: Zum einen steht er das letzte Mal an der Seitenlinie von A-Ligist GW Nottuln 2. Zum anderen ist die Partie in Legden für den Coach, der zu seinem Heimatverein Germania Asbeck zurückkehrt, „mein ganz persönliches Derby“ – Legden ist nur wenige Kilometer entfernt Nachbarort von Asbeck, wo Popp auch wohnt.

Doch am Montag zählt ein letztes Mal nur Grün-Weiß, und Mario Popp ist zuversichtlich, dass seine Spieler auch deshalb schon Gas geben, um ihrem Trainer ein schönes Abschiedsgeschenk zu machen.

Auf dem Papier sind die Gäste allerdings Außenseiter. Den Tabellenachten Nottuln 2 und den Vierten Legden trennen vor dem letzten Spieltag 14 Punkte, das Hinspiel gewann SuS mit 3:1. Verzichten müssen die Grün-Weißen auf den privat verhinderten Dennis Paul. Dafür ist nach mehrmonatiger krankheitsbedingter Pause Simon Kentrup wieder im Kader.