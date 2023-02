GW Nottuln 2 siegt ohne zentrale Spieler

Mit 4:1 (2:1) gewann GW Nottuln 2 beim SuS Olfen – und das trotz großer Personalprobleme. „Wir hatten keinen zentralen Spieler und sind mit fünf Stürmern und fünf Abwehrspielern aufgelaufen.” Dementsprechend vorsichtig war die Taktik: Defensiv stabil stehen, lautete die Devise. Die frühe Führung durch Oliver Leifken (6.), der einen Konter vollendete, spielte den Grün-Weißen dabei in die Karten. Tom Overmann legte in der 32. Minute nach, ehe die Gastgeber den Druck erhöhten. Noch vor der Pause kamen die Olfener zum Anschlusstreffer (43.). „In der Situation verteidigen wir schlecht und bekommen den Ball nicht aus der Gefahrenzone.“ Am Ende war’s egal, denn Dennis Paul traf nach Vorarbeit von Lukas Janning und Leifken zum 3:1 (51.) und 4:1 (78.) und machte somit alles klar. „Die Jungs haben das gut gemacht“, freute sich der Trainer.