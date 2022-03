GW Nottuln 2 spielt bei SW Holtwick

GW Nottuln 2 läuft bei SW Holtwick auf. Gewinnen die Gastgeber, sind sie an den Grün-Weißen vorbeigezogen.

Linus Sonneborn fällt in Oeding aus.

Die Westfalenliga-Reserve von GW Nottuln läuft am Sonntag um 15 Uhr bei SW Holtwick auf. Den Tabellenfünften GWN 2 und den Achten SWH trennen drei Punkte. Allerdings haben die Gastgeber ein Spiel weniger absolviert. Gewinnen sie am Sonntag, sind sie an den Grün-Weißen vorbeigezogen.

Das Hinspiel gewannen diese mit 2:0. Allerdings, so GWN-Trainer Mario Popp: „Mittlerweile ist das eine Mannschaft auf Augenhöhe. Die Holtwicker haben ihren Kader verändert, Nachwuchstalente eingebaut.“ Arminia Appelhülsen kann ein Lied davon singen: Dem damaligen Ligaprimus brachten die Schwarz-Weißen dessen erste Saisonniederlage bei.

Bei den Nottulnern ist die Personalsituation noch immer angespannt. Auf die Verletzten Aaron Höing, Aaron Schölling und Linus Sonneborn müssen die Gäste ebenso verzichten wie auf den beruflich verhinderten Jan Ehm. Fraglich sind die Einsätze von Felix Große-Westermann und Benit Krasniqi.