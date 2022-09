GW Nottuln 2: Treffen der Ex-Trainer

Ein besonderes Wiedersehen gibt es am Sonntag für die beiden Trainer der zweiten Mannschaft von GW Nottuln und Union Lüdinghausen.

Am Sonntag schaut Yannick Giesler (l.) mit Lüdinghausen in Nottuln vorbei.

Wenn die beiden Teams auf dem Kunstrasenplatz 2 aufeinandertreffen, kehrt mit Yannick Gieseler ein Ex-Trainer der Erstvertretung der Grün-Weißen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nottulns Fußballlehrer Mahmoud Abdul-Latif auf der anderen Seite trainierte auch schon die Unionisten. „Ich habe Yannick vor einiger Zeit kennengelernt, weil er in meiner Nachbarschaft wohnt. Er ist ein sehr netter Kollege“, berichtet Abdul-Latif, der seine Sympathie im Heimspiel aber für 90 Minuten hintanstellen muss.

„Lüdinghausen ist schlecht gestartet, doch inzwischen haben sie den Turnaround geschafft. Sie sind Bezirksliga-Absteiger und für mich am Sonntag Favorit. Unsere Chancen sind 40:60. Deshalb müssen wir alles geben, um etwas mitzunehmen“, sagt der neue Nottulner Übungsleiter. Wie schon im Spiel gegen Appelhülsen unter der Woche, steht ihm erneut kein gelernter Stürmer zur Verfügung. „Dennis Paul ist Papa geworden und fällt daher aus. Timon Sprenger ist leider krank.“ Daher wird Abdul-Latif wieder einen Mittelfeldspieler in der vordersten Front aufbieten. „Da kommen Tim Ehm, Tom Overmann und Sven Reuter in Frage.“

Beim Gegner warnt der GWN-Coach besonders vor Nils Husken. Der Stürmer führt die Torjägerliste der Kreisliga A2 Ahaus/Coesfeld mit acht Treffern an. Beim 4:1-Sieg der Union in der Vorwoche gegen die TSG Dülmen II traf er alleine drei Mal.

Das Spiel, das ursprünglich in Lüdinghausen ausgetragen werden sollte, wird im Übrigen erst um 17 Uhr in Nottuln angepfiffen. „In Lüdinghausen ist Stadtfest. Und da wir so viele Auflagen haben, können wir erst um 17 Uhr spielen“, erklärt Abdul-Latif.