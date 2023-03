GW Nottuln 2 verliert, Arminia Appelhülsen holt Punkt

Während GW Nottuln 2 deutlich vor eigenem Publikum verlor, erkämpfte sich die Arminia in der Fremde einen Punkt.

GW Nottuln 2 - VfL Billerbeck 0:4

0:4 (0:1) unterlag die Reserve von GW Nottuln am Sonntag zuhause dem Tabellenzweiten aus Billerbeck. GWN-Trainer Mahmoud Abdul-Latif machte seinem ausgedünnten Kader aber „keinen Vorwurf“. Bis zur 75. Minute hatte Nottuln die Partie offengehalten und hätte durch den von Lucas Rix toll eingesetzten Lasse Wagner gar ausgleichen können. Erst danach, in der 75. Minute, erlief der eingewechselte Diyar Özden einen Steilpass und traf gegen Aaron Höing und den herauseilenden Aushilfstorwart Tim Ehm zum 0:2. Noch einmal Özden zwei Minuten später – Nottuln hatte ihn bei dem Zuspiel von Lukas Zumbülte im Abseits gesehen – und Calvin Majewski in der 90. Minute nach einer Unaufmerksamkeit machten den Sack zu für den Aufstiegsaspiranten. „Das waren hintenraus zwei Tore zu viel“, befand Abdul-Latif, der die Leistung der „Spitzenmannschaft“ aus Billerbeck aber anerkannte. Das 0:1 in der 27. Minute hatte der spätere Sieger mit einem doppelten Doppelpass über rechts vorbereitet. Die anschließende passgenaue Flanke von Leon Zeug verlängerte Lukas Zumbülte am kurzen Pfosten per Kopf ins Tor – Ehm war chancenlos.

TSG Dülmen 2 - Arminia Appelhülsen 2:2

Nach dem 2:0-Heimsieg in der Vorwoche gegen Schlusslicht Vorwärts Lette punktete Arminia Appelhülsen auch am Sonntag: Bei der favorisierten Reserve der TSG Dülmen, immerhin Tabellenneunter, kam die Mannschaft von SVA-Trainer Marcus Thies zu einem 2:2. Mit 16 Punkten sind die Arminen Drittletzter, die drei Teams in der Tabelle vor ihnen haben genauso viele Punkte. Der Kampf im Tabellenkeller bleibt spannend. In den ersten 25 Minuten war die TSG stärker und ging verdient in Führung. Nach dem Treffer war der Gast am Drücker, konnte bis zur Pause den Ausgleich aber nicht erzielen. Nach dem Wiederanpfiff gelang Dülmen in Minute 56 das 2:0 – eine Vorentscheidung? Nein! Denn die Thies-Schützlinge gaben in der Schlussphase noch einmal Gas. Zunächst scheiterte Timo Schwabe noch an der Latte (70.), doch dann gelang Bennett-Martin Klein der inzwischen verdiente Anschlusstreffer (74.). In der Nachspielzeit war es schließlich Marvin Häusler, dem das insgesamt gesehen schmeichelhafte Tor zum 2:2-Endstand gelang.